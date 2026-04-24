EDU Rádio v DAB síti Fiera Touch

Nová rozhlasová stanice EDU Radio je dostupná pro další posluchače digitálního terestrického rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).
Vzdělávací stanice EDU Radio se stala součástí jednoho regionálního DAB multiplexu společnosti Fiera Touch. Stanice se objevila na kanálu (bloku) 7D.
Program EDU Radio se vysílá s datovým tokem 72 kbit/s v kodeku AAC a s ochranou chyb EEP 2-A.
EDU Radio je v pořadí desátou rozhlasovou stanicí v síti Fiera Touch vedle programů Čas Rock, Hey rádio, Rádio Energic, SeeJay Radio, Slow Down Radio, World Radio, ZUN radio, Šlágr Rádio a Fresh rádio.
EDU Rádio chce vedle vzdělávacích pořadů vysílat i pestrou paletu hudby, mnoho zábavných a diskusních pořadů. Prostor dostanou živé vstupy studentů škol všech úrovní, pedagogů i široké veřejnosti v rámci konkrétních pořadů. Cílem provozovatele je nabídnout posluchačům obsah, který bude diváky bavit a nebude nudit.
Program EDU Radio vysílá od 1.4.2026. Doposud byl šířen jen na území Prahy a středních Čech v DAB multiplexu RTI cz.