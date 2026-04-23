RpMS: Odejmutí, sankce i správní řízení kvůli kmitočtům
Odejmutí vysílacích kmitočtů, upozornění na jejich nevyužívání ale i zahájení správního řízení kvůli nevyužívání přidělených frekvencí k rozhlasovému vysílání. Toto řešil slovenský regulátor médií Rada pro mediální služby (RpMS) na svém posledním zasedání konaného 22. dubna 2026.
RpMS odňala vysílací společnosti Dr. FM, s.r.o., provozovateli rozhlasové stanice Dobré rádio, frekvence 95,0 MHz Trenčín, 98,0 MHz Ružomberok a 107,0 MHz Bratislava jako sankci za to, že je nevyužíval na účely, na které mu byly přidělené.
Na stejném zasedání RpMS uložila sankci - upozornění na porušení zákona Marku Petrášovi, že nevyužíval frekvenci 98,1 MHz Zvolen pro stanici Detské rádio pro které mu byla přidělena.
Slovenský regulátor také zahájil správní řízení vůči společnosti Best FM Media spol. s r.o., z důvodu možného nevyužívání frekvence 95,6 MHz Banská Bystrica pro vysílání stanice Rádio Best FM.