Čtvrtek, 23. dubna 2026, svátek má Vojtěch

RpMS: Odejmutí, sankce i správní řízení kvůli kmitočtům

Odejmutí vysílacích kmitočtů, upozornění na jejich nevyužívání ale i zahájení správního řízení kvůli nevyužívání přidělených frekvencí k rozhlasovému vysílání. Toto řešil slovenský regulátor médií Rada pro mediální služby (RpMS) na svém posledním zasedání konaného 22. dubna 2026.

RpMS odňala vysílací společnosti Dr. FM, s.r.o., provozovateli rozhlasové stanice Dobré rádio, frekvence 95,0 MHz Trenčín, 98,0 MHz Ružomberok a 107,0 MHz Bratislava jako sankci za to, že je nevyužíval na účely, na které mu byly přidělené.

Na stejném zasedání RpMS uložila sankci - upozornění na porušení zákona Marku Petrášovi, že nevyužíval frekvenci 98,1 MHz Zvolen pro stanici Detské rádio pro které mu byla přidělena.

Slovenský regulátor také zahájil správní řízení vůči společnosti Best FM Media spol. s r.o., z důvodu možného nevyužívání frekvence 95,6 MHz Banská Bystrica pro vysílání stanice Rádio Best FM.

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
