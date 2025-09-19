Quantcast
Pátek, 19. září 2025, svátek má Zita

Oneplay Sport přinese další příběhy handicapovaných sportovců

Stanice Oneplay Sport 2 uvede od 19. září třetí řadu pořadu Handi Talks Terezy Kubíčkové. Diváci se mohou těšit na osm nových dílů, které navážou na úspěch předchozích sérií a přinesou další inspirativní životní příběhy handicapovaných sportovců.

Úvodní epizodu odstartuje paralympijský atlet, český reprezentant ve vrhu koulí a velký ragbyový srdcař Aleš Kisý.

Stejně jako v předchozích řadách půjde o osobní medailonky sportovců, kteří otevřeně mluví o životě s handicapem i o cestě k vrcholovým výkonům. Handi Talks si klade za cíl bourat bariéry, rozšiřovat povědomí o sportovcích s handicapem a zároveň inspirovat další, aby se díky sportu nebáli objevovat nové příležitosti, přátele a zážitky.

Grafika k pořadu Handi Talks (foto: Oneplay)
▲ Grafika k pořadu Handi Talks (foto: Oneplay)

Každý sportovec, kterého třetí řada představí, má svůj jedinečný příběh, ale všechny spojuje síla, odhodlání a vůle překonávat překážky. Handi Talks není jen o sportu, je to o životě, který i přes handicap může být plný inspirace a vítězství,“ říká moderátorka a autorka pořadu Tereza Kubíčková.

Třetí řada Handi Talks navazuje na předchozí dvě série, které si vysloužily zájem diváků i odborné veřejnosti. Pořad uspěl například v rámci prestižních Sport Alive Awards, kde v roce 2024 získal třetí místo. Handi Talks je zároveň součástí strategie Oneplay Sport, která zviditelňuje inspirativní příběhy českých sportovců s handicapem a dává prostor tématům, jež nejsou v mainstreamových médiích běžná.

Účastníci třetí řady Handi Talks:

Aleš Kisý - 19. 9.
Anna Pešková - 26. 9.
Jiří Suchánek - 3. 10.
Šárka Pultar Musilová - 10. 10.
Michal Vápenka - 17. 10.
Eliška Krejčí - 24. 10.
Patrik Jahoda - 31. 10.
Alexandra Borská - 7. 11.

Premiéra každého dílu vždy v pátek ve 22:30 hodin na Oneplay Sport 2. Všechny epizody budou po odvysílání dostupné také na YouTube kanálu Oneplay Sport.

zdroj: Oneplay

