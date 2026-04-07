Televize Seznam o Velikonocích oslovila 2 161 000 diváků
Celoplošná Televize Seznam zaznamenala letos o Velikonocích se svým programem pro celou rodinu share 3,72 % v cílové skupině 4+ let. Oblíbené české pohádky a filmy jako Jak se budí princezny, Honza málem králem, Za humny je drak, Krakonoš a lyžníci a Škola základ života tak Televizi Seznam přinesly 2,161 milionu diváků.
Na Velký pátek zaujal program Televize Seznam 4,45 % diváků v cílové skupině 4+ let, na Bílou sobotu 3,53 %, na Hod boží velikonoční 2,93 % a na Velikonoční pondělí 3,95 % diváků.
Titul nejsledovanějšího pořadu získala pohádka Jak se budí princezny s celkovým zásahem 808 000 diváků v cílové skupině 4+. Hned po ní byly během velikonočních svátků nejsledovanějšími pořady pohádka Honza málem králem se 651 000 diváků a rodinný film Krakonoš a lyžníci s 569 000 diváky v cílové skupině 4+.
Zdroj dat: ATO-Nieslen Admosphere, 3. 4. - 6. 4. 2026, CS: 4+ let, live+TS0-3, data ke dni 7.4.2026, TV Seznam