Úterý, 7. dubna 2026, svátek má Heřman / Hermína

Televize Seznam o Velikonocích oslovila 2 161 000 diváků

Celoplošná Televize Seznam zaznamenala letos o Velikonocích se svým programem pro celou rodinu share 3,72 % v cílové skupině 4+ let. Oblíbené české pohádky a filmy jako Jak se budí princezny, Honza málem králem, Za humny je drak, Krakonoš a lyžníci a Škola základ života tak Televizi Seznam přinesly 2,161 milionu diváků.

Na Velký pátek zaujal program Televize Seznam 4,45 % diváků v cílové skupině 4+ let, na Bílou sobotu 3,53 %, na Hod boží velikonoční 2,93 % a na Velikonoční pondělí 3,95 % diváků.

Titul nejsledovanějšího pořadu získala pohádka Jak se budí princezny s celkovým zásahem 808 000 diváků v cílové skupině 4+. Hned po ní byly během velikonočních svátků nejsledovanějšími pořady pohádka Honza málem králem se 651 000 diváků a rodinný film Krakonoš a lyžníci s 569 000 diváky v cílové skupině 4+.

Zdroj dat: ATO-Nieslen Admosphere, 3. 4. - 6. 4. 2026, CS: 4+ let, live+TS0-3, data ke dni 7.4.2026, TV Seznam

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (14/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Proti proudu - Hugo František Salm
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (50)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (19)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (57)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (2)
21:30 Labyrint (5)
22:45 Profesionálové 3 (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu (5/6)
22:55 Pásla kone na betóne
kanál DVOJKA 20:10 Nebo peklo Lucie
21:35 Lucie Bílá 011
22:45 Klasický koncert Eurovízie - Symfonický orchester WDR
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (1)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Střemhlavý pád (5)
22:10 Velitel (3)
23:45 Skutečné příběhy

