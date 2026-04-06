RTVE spustí kanál Arte Espaňa

RTVE spustí kanál Arte EspaňaDNES!
Na španělském trhu vzniká nový kulturní kanál. Tamní veřejnoprávní vysílatel RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) informoval, že spustí stanici s názvem Arte España.
Podle RTVE půjde o nový kulturní televizní kanál, který vzniká ve spolupráci s francouzsko-německým vysílatelem arte. Start nové stanice je naplánován na konec června 2026.
Zpočátku bude program dostupný online prostřednictvím platformy RTVE Play a internetových služeb. V další fázi bude spuštěno lineární FTA vysílání, které bude dostupné v digitálním pozemním multiplexu ve Španělsku.
Arte España bude divákům nabízet širokou škálu témat, včetně klasické hudby, opery a divadla.
Program kanálu bude strukturován kolem pěti pilířů zaměřených na podporu kulturních témat. Patří mezi ně španělská archivní kinematografie, pečlivě vybrané tematické seriály, mezinárodní dokumenty a vystoupení Symfonického orchestru a sboru RTVE.
zdroj: satkurier.pl + advancedtelevision.com