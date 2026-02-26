Slovak Telekom má 679 tisíc zákazníků digitální TV

Slovak Telekom má 679 tisíc zákazníků digitální TVDNES! | redakce | tisk | názory
Na konci roku 2025 měl telekomunikační operátor Slovak Telekom (ST) celkem 679 tisíc zákazníků digitální televize. Číslo zahrnuje i klienty DIGI Slovakia.
V meziročním srovnání se snížil počet klientů s televizní službou ST o 2 tisíce (pokles o 0,3 procenta).
Klesly i počty přípojek v pevné síti ze 849 na 831 tisíc (meziročně o 2,1 %). Širokopásmové služby klesly o 1,5 procenta z 813 na 801 tisíc.
K 31. prosinci 2025 Slovak Telekom evidoval celkem 2,324 milionu aktivních mobilních zákazníků. Meziroční pokles byl způsoben zejména pokračujícím útlumem v segmentu machine-to-machine (M2M), včetně partnerství SkyToll. Tato změna má strukturální charakter a neodráží odchod zákazníků v klíčových rezidentních a firemních segmentech.
Budování optické sítě zůstalo i v roce 2025 jedním z klíčových strategických pilířů společnosti. ST rozšířila dostupnost FTTH optiky přibližně o 139 tisíc domácností a na konci roku byla optická sít dostupná pro více než 1,374 milionu domácností po celém Slovensku.
Celkové výnosy (včetně vlivu IFRS 15) dosáhly 882,5 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 2,1 0. Upravený EBITDA AL (včetně IFRS 15) vzrostl na 397 milionu eur, meziročně o 2 procenta.
zdroj: ST