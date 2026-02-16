Analýza: Zpravodajství a diskusní pořady STVR jsou vyvážené

Analýza: Zpravodajství a diskusní pořady STVR jsou vyváženéDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská televize a rozhlas (STVR) si u mezinárodní analytické společnosti Media Tenor objednala nezávislou obsahovou analýzu svého zpravodajství a diskusních formátů.
Analýza se realizovala za období září až listopad 2025 a sestávala ze tří částí: kvantitativní obsahové analýzy relace "Správy STVR", analýzy diskusních pořadů "Za 5 minút 12" a "Sobotné dialógy" a kvalitativní analýzy vyváženosti pořadu "Správy STVR".
Souhrnné zjištění konstatuje, že žádná z použitých metodik neprokázala nevyvážený přístup vůči hlavním politickým proudům.
Kvantitativní analýza potvrdila, že "Správy STVR" se ve sledovaném období vyznačovaly vyšším zastoupením témat ozbrojených konfliktů, otázek státního rozpočtu a témat z oblasti umění a kultury. "Správy STVR" zároveň dosáhly nejvyšší podíl zpráv souvisejících se zahraničím z zkoumaných slovenských zpravodajských pořadů.
V oblasti domácí politiky byly "Správy STVR" podle analýzy nejintenzivnějším zdrojem informací z konkurenčních sledovaných pořadů. Tato intenzita byla doprovázena nejvyšším zastoupením neutrálních informací o domácích politických subjektech. Intenzita pokrytí jednotlivých politických stran se významně neodchylovala od ostatních sledovaných pořadů a významné rozdíly nebyly zjištěny ani ve způsobu prezentace a charakteru vyjádření. Analýza zároveň neprokázala žádné nedostatky v prezentaci politických subjektů, které by vyžadovaly hlubší průzkum, a konstatovala, že jednotlivé subjekty měly adekvátní prostor k vyjádření. "Správy STVR" přitom kladly důraz na politické postoje a věcnou politiku, zatímco osobní témata a mezistranická agenda měly nižší zastoupení.
Součástí analýzy bylo i 12 vydání pořadu "Za 5 minút 12" a 12 vydání pořadu "Sobotné dialógy". Zjištění potvrdila, že ani jeden z pořadů nelze charakterizovat jako konfrontační diskusi. Moderace pořadu "Sobotné dialógy" byla téměř zcela neutrální a v pořadu "O 5 minút 12" se objevila nízká míra konfrontačnosti, která byla vyváženě směřována vůči představitelům koalice i opozice.
Z hlediska tematického zaměření se pořad "Sobotné dialógy" soustředil primárně na politické a veřejnopolitické otázky s důrazem na věcnou agendu. Diskuse se orientovala na obsahová témata, nikoli na osobní roviny či konfrontační rámcování sporů.
Analýza zároveň poukázala na způsob práce se zdroji. Míra transparentnosti odkazování na externí zdroje v relaci "O 5 minút 12" dosáhla 85 %, přičemž moderátor na tyto zdroje odkazoval v průměru 14krát během relace.
Kvalitativní část analýzy se zaměřila na 716 politických příspěvků relace "Správy STVR" se stopáží nad 30 sekund a vazbou na celonárodní politiku. V 93,9 % příspěvků nebyl identifikován nález, který by kolidoval s vyvážeností. Tento výsledek lze empiricky hodnotit jako dobrý. Zjištěné nálezy se týkaly zejména neúplnosti informací nebo neposkytnutí adekvátního prostoru některému z hlavních subjektů příspěvku. Podíl případů, které by znevýhodňovaly vládní garnituru nebo opozici, byl nižší. Z analýzy proto nelze vyvozovat programové znevýhodňování a nevyvážený přístup konkrétního politického proudu.
ZDROJ DAT: Media Tenor, spol. s r. o., Obsahová analýza STVR (září - listopad 2025)