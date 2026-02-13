WBD hlásí rekordní zájem o ZOH

WBD hlásí rekordní zájem o ZOHDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) dnes zveřejnila data o sledovanosti první fáze Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026. Pro společnost jde o důvod k radosti, protože z dostupných informací vyplývá, že vzrostla jak sledovanost lineárních televizních stanic, tak počet streamovaných minut na jejích streamovacích platformách.
Sběr dat probíhal od 6. do 9. února 2026, tedy během prvních čtyř plnohodnotných dnů olympijských her, a také před zahajovacím ceremoniálem ve dnech 4. a 5. února 2026, kdy některé soutěže již probíhaly.
V České republice se tento trend potvrdil jak na streamovací službě HBO Max, tak v lineárním vysílání Eurosportu. Výrazný růst hlásí konkrétně Eurosport: jeho podíl na sledovanosti oproti Pekingu 2022 vzrostl v Česku o 211 % a počet sledovaných hodin na lineárních kanálech se zvýšil o 160 %, což potvrzuje mimořádně silný zájem českého publika o olympijské vysílání.
Lineární stanice i streamovací platformy:
* Diváci z celé Evropy sledují podstatně více olympijského obsahu oproti posledním Zimním olympijským hrám před čtyřmi lety.
* Pro streamovací platformy WBD jde historicky o vůbec nejúspěšnější Zimní olympijské hry - streamuje se více než během her v Pekingu 2022 i Pchjongčchangu 2018.
* Diváci sledovali o více než třetinu (39 %) více hodin obsahu oproti Zimním olympijským hrám v Pekingu 2022.
* HBO Max ve střední a východní Evropě: olympijské přenosy zaznamenaly výrazný zájem napříč regionem, včetně Česka, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovinska, a už v úvodní fázi přinesly vysokou míru zapojení diváků.
Streamovací platformy (HBO Max a discovery+):
* Oproti Pekingu 2022 sleduje více evropských diváků olympijský obsah na streamovacích platformách HBO Max a discovery+.
* Celkový počet sledovaných hodin vzrostl ve srovnání s Pekingem 2022 o 102 %; ve trojciferných číslech vzrostla sledovanost ve Francii, Německu, Itálii a Velké Británii.
* Streamování her v úvodních dnech výrazně roste oproti Pekingu 2022.
* Předplatitelé sledující olympijské hry také významně konzumují další obsah WBD, který je na streamovacích platformách dostupný.
* Nejsledovanější tituly mimo olympijské hry jsou na HBO Max seriály Spalující rivalita (Heated Rivalry) a druhá série Urgentu (The Pitt).
Lineární stanice (Eurosport a TNT Sports):
* Oproti Pekingu 2022 vzrostla sledovanost lineárních stanic o 33 %, a to i na největších evropských trzích.
* Sledovanost Eurosportu ve Francii vzrostla o 47 % (v hodinách) oproti Pekingu 2022.
* Sledovanost Eurosportu v Německu vzrostla o 50 % (v hodinách) oproti Pekingu 2022.
* Sledovanost TNT Sports ve Velké Británii a Irsku vzrostla o 60 % (v hodinách) oproti Pekingu 2022.
* Lineární vysílání Eurosportu ve střední a východní Evropě: v regionu CEE zaznamenal Eurosport výrazný růst podílu na sledovanosti oproti Pekingu 2022 - v Rumunsku vzrostl share na Eurosport 1 o 110 % a zásah (reach) o 38 %, v Bulharsku narostl share o 310 % a zásah o 130 %, v Česku se share zvýšil o 211 % a zásah o 110 % a v Maďarsku share vzrostl o 112 % se zvýšením zásahu o 40 %.
* Růst se projevil také v počtu sledovaných hodin na lineárním Eurosportu: v Rumunsku vzrostly o 55 %, v Česku o 160 %, v Bulharsku o 1000 % a v Maďarsku o 95 % oproti Pekingu 2022.
* Za čtyři země CEE (Bulharsko, Česko, Maďarsko a Rumunsko) činil po sedmi dnech nárůst sledovaných hodin celkem 122 % ve srovnání s Pekingem 2022.
Živé vysílání Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 poběží až do neděle 22. února. Streamovací platformy WBD HBO Max (Evropa) a discovery+ (Velká Británie a Irsko) budou nadále jediným místem, kde bude možné sledovat všechny soutěže živě, zatímco lineární kanály Eurosport (Evropa) a TNT Sports (Velká Británie a Irsko) nabídnou komplexní olympijské pokrytí milionům fanoušků.
zdroj: WBD