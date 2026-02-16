První týden ZOH 2026 přilákal k obrazovkám miliony diváků

První týden ZOH 2026 přilákal k obrazovkám miliony divákůDNES! | redakce | tisk | názory
Zimní olympijské hry 2026, které hostí Milán-Cortina, lákají k televizním obrazovkám miliony diváků po celé Evropě. Dokládají to data o sledovanosti EBU (Evropské vysílací unie).
RAI zaznamenala vrchol sledovanosti 4,9 milionu diváků pro své rané zpravodajství o alpském lyžování, když Italka Sofia Goggia získala bronz ve sjezdu žen. Pro srovnání, vrchol sledovanosti stejné události během Pekingu 2022 dosáhl 712 tisíc diváků, což odráží výrazně širší dosah dosažený díky bezplatnému zpravodajství hostitelského vysílatele o Milán Cortina 2026.
Ve Švédsku dosáhla SVT k 10. únoru celkového multiplatformního dosahu 6 milionů diváků pro Milán Cortina 2026, což představuje přibližně 60 % švédské populace. Smíšený curling se zatím ukázal jako nejvýraznější událost, přičemž výkon sourozenců Wranaaových, kteří získali zlatou medaili, přilákal k finále celkový dosah přibližně 3 milionů diváků. Tato čísla odrážejí silnou národní angažovanost, jelikož se olympijské vysílání vrací na SVT po 14leté pauze.
Švýcarské veřejnoprávní vysílací společnosti RTS, RSI a SRF zaznamenaly kombinovanou průměrnou sledovanost přes milion diváků jak pro mužský sjezd, který přilákal 1,2 milionu diváků, tak pro ženský sjezd, který přilákal 1,1 milionu. Obecněji řečeno, během prvních šesti dnů her vysílací společnosti oslovily svým televizním vysíláním ze zimních olympijských her více než 3,4 milionu lidí.
NPO 1 dosáhla průměrné sledovanosti zlatého výkonu Jutty Leerdamové v rychlobruslení na 1000 metrů žen 3,96 milionu diváků, což představuje jednu z nejvyšších sledovaností jakéhokoli programu v nizozemské televizi za více než tři roky.
V Německu poskytují ARD a ZDF více než 200 hodin živého vysílání na svých hlavních lineárních kanálech, doplněných přibližně 700 hodinami živého streamování na svých digitálních platformách. Živé přenosy ZDF mají průměrnou sledovanost 3,3 milionu diváků s 25,3% podílem na trhu, zatímco mezi vrcholné výkony patří 6,6 milionu diváků v sáňkách a 6,5 milionu diváků v biatlonové smíšené štafetě, přičemž druhá jmenovaná dosáhla výjimečného 45,3% podílu na trhu. Dopad je jasný: olympijské sáňkování na Das Erste přilákalo o 1,6 milionu diváků více než zápas DFB-Pokal mezi FC Bayern Mnichov a RB Lipsko, který následoval.
Alespoň jednu minutu přenosu z Milán Cortina 2026 na France Télévisions sledovalo 43 milionů diváků, což je o 10 milionů více než ve stejné fázi zimních her v Pekingu 2022 a Pchjongčchangu 2018 a nejvyšší zaznamenaná úroveň od roku 2006. Od začátku her diváci sledovali v průměru více než tři hodiny přenosů, což je dvojnásobek úrovně zaznamenané po šesti dnech soutěže v roce 2022, což odráží sílu a rozsah vysílací nabídky France Télévisions.
V Rakousku zaznamenala ORF nejvyšší sledovanost až 1,27 milionu diváků u ženského sjezdu, což představuje 69% podíl na trhu a nejsledovanější ženský olympijský sjezd od roku 2010. Finále ženského big airu přilákalo 914 tisíc diváků, což je nejvyšší sledovanost olympijské snowboardové akce na ORF od roku 2014.
V Norsku, zemi, která je v současné době na čele tabulky medailí, dosahuje celková sledovanost na NRK1 pro Milán Cortina 2026 necelých 5,4 milionu diváků, což představuje nárůst přibližně o 44 % ve srovnání s Pekingem 2022. Tento nárůst následuje po návratu NRK k bezplatnému olympijskému vysílání po 14 letech, čímž se posílil dopad distribuce ve veřejnoprávních médiích.
Ve Finsku podala Yle během úvodního týdne Milána v Cortině 2026 výjimečný výkon, když do konce 12. dne překonala jeden milion diváků ve 25 přenosech. První finský zápas mužského ledního hokeje dosáhl nejvyššího dosahu s 2,2 miliony diváků. V zemi s pouhými 5,6 miliony obyvatel se kumulativní dosah v televizi již vyšplhal na 3,78 milionu, což značně předčilo výsledky Paříže 2024 ve stejné fázi.
Multiplatformní vysílání BBC o zimních olympijských hrách přineslo vynikající dosah a zapojení napříč digitálními platformami a televizním vysíláním. Televizní vysílání BBC dosud sledovalo více než 20 milionů diváků, přičemž vrcholná sledovanost nejsledovanějších momentů dosáhla 3,6 milionu.
V Česku Česká Televize vytvořila nové rekordy ve sledovanosti biatlonového vysílání. Nedělní smíšená štafeta přilákala 1,7 milionu diváků, čímž překonala předchozí olympijský rekord 1,25 milionu diváků, který byl stanoven na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018. Celkově se sledovanost ve srovnání s posledními zimními olympijskými hrami ztrojnásobila.