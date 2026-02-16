COLOR DAB+ multiplex s výlukou vysílače Praha

COLOR DAB+ multiplex s výlukou vysílače PrahaDNES! | redakce | tisk | názory
Se zhoršením příjmových podmínek musí krátkodobě počítat posluchači digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), kteří přijímají programovou nabídku multiplexu COLOR DAB+ v hlavním městě a okolí.
V pondělí 16. února 2026 od zhruba 8:00 do 13:00 hodin a také v úterý 17. února od zhruba 9:30 do 11:00 hodin probíhá plánovaná odstávka vysílače Praha - Strahov.
Pro posluchače to znamená, že se během výluky zhorší příjmové možnosti této DAB sítě, která je dostupná na bloku (kanálu) 6A vedle strahovského vysílače také ze stanoviště Benešov.
Pro letošní rok chystá operátor sítě COLOR DAB+, společnost JOE Media, spuštění dalších vysílačů a to v souladu s rozvojovými kritérii Českého telekomunikačního úřadu. Aktuálně má společnost připraven ke spuštění vysílač Klínovec (opět 6A) a v současné době operátor multiplexu čeká na zelenou od ČTÚ. Z vysílače již byly povedeny první technické testy s prozatímní vysílací anténou a se sníženým výkonem. Pokrytí provozovatele mile překvapilo.