Šťastná třináctka - Prima ZOOM slaví narozeniny

Dokumentární stanice Prima ZOOM, čtvrtý kanál skupiny Prima, patří dlouhodobě k nejoblíbenějším televizním kanálům v České republice. Letos slaví „šťastnou“ třináctku, neboť již třináct let přináší divákům to nejlepší ze světové i české dokumentární tvorby.
Prima ZOOM nabízí v průměru 28 premiér měsíčně ve čtrnácti tematických blocích. V období od 1. února 2025 do 31. ledna 2026 dosáhla celodenního podílu na sledovanosti 1,49 % v cílové skupině CS 15+. U mužů ve věku 18-69 let činil share 2,17 %. Také letos chystá stanice řadu novinek, mimo jiné i pokračování legendárního dokumentárního cyklu BBC Nové putování s dinosaury.
Své třinácté výročí oslaví Prima ZOOM image kampaní s claimem: „Na nešťastná čísla nevěříme! Prima ZOOM. Už 13 šťastných let s vámi!“.
Hlavní dramaturg Prima ZOOM Pavel Němec představuje novinky: „
Už v únoru se na obrazovky vrátí Halvor Bakke, aby se svým týmem zrenovoval další Norské domy snů. Útulné pokoje s výhledy na fjordy však nejsou jediným důvodem, proč se s námi vydat na sever. Premiérové Války za polárním kruhem II, zaměřené především na období studené války, přibližují zásadní roli, již odlehlé oblasti včetně Grónska sehrály ve 20. století - a prorokují, že nejinak tomu bude v konfliktech zítřka. O něco odlehčenější výpravu za dědictvím minulosti představuje Poslední hon za zlatem nacistů či série Příběhy rytířů nebes. Pokud rádi zůstáváte nad věcí, neměl by vašemu ostřížímu zraku uniknout ani pětidílný titul Rakousko z výšky. Po boku profesorky Bettany Hughesové navštíví naši diváci Sedm divů antického světa, ale mohou se vydat ještě mnohem hlouběji proti proudu času: Prima ZOOM totiž uvede Nová putování s dinosaury, pokračování legendárního titulu z dílny BBC. Pozoruhodným dílem evoluce se zaobírá také nejnovější dokument Jima Al-Khaliliho Tajemství lidského mozku. A samozřejmě nezapomeneme na čtyřicáté výročí havárie v Černobylu a na blížící se sté narozeniny Sira Davida Attenborougha!“
Nová image kampaň Prima ZOOM - už 13 šťastných let s vámi
Každoroční image kampaň se bude prolínat napříč různými mediatypy - TV, rádio, online a SoMe - a zaměří se na rozmanitost programové nabídky a na to, že nevěříme v negativní stigma čísla 13 s claimem - Prima ZOOM - už 13 šťastných let s vámi. Jedná se o image kampaň, která je plánována s ohledem na afinitu hlavní cílové skupiny dokumentárního kanálu - s důrazem na sociální média a online.
V rámci televizní kampaně se objeví image spot crossovaný na dalších televizních kanálech skupiny Prima a jingly na Prima ZOOM s konkrétními zajímavostmi vztahujícími se k číslu třináct. Chybět nebude ani produktová komunikace premiérových pořadů v dalších médiích a na sociálních sítích skupiny Prima.
Vedou války a historie
Nejsledovanějšími bloky pro CS 18-69 v uplynulém období se staly Války (čtvrtek 20-22), následované úterním historickým blokem (20-22). Nejvyššího sharu z večerních bloků, 2,07 %, dosahuje úterní blok 22-24 Extrémy, následuje středeční blok 22-24 Extrémy a páteční Záhady (22-24). Potvrzuje se tak dlouhodobá oblíbenost dokumentů či dokumentárních cyklů s katastrofickou tematikou - ať už jde o přírodní, letecké katastrofy, válečné snímky, dokumenty o extrémních podmínkách či přežití (viz níže uvedená tabulka s TOP 10 dokumentárními pořady).
Nejúspěšnějšími měsíci minulého roku byly leden a únor se sharem 1,76 % v CS 18-69. Stanice je přitom stále více oblíbená u mužů (67 %). Co se týče socioekonomické skupiny, je tři čtvrtě obecenstva ve skupině A-C.
Odvysílané dokumenty, včetně dalších novinek z tohoto žánru, najde divák také na platformě prima+. Online sledovanost ukazuje realitu dlouhodobě nejoblíbenějších televizních sérií. V TOP 3 zůstávají stálice na Prima ZOOM - Letecké katastrofy, které se ze třetí příčky vyšvihly do čela tabulky, dále Vetřelci dávnověku a Norské domy snů, které si během roku příčky vyměnily.
