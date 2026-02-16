ČT sport s olympijskými přenosy s nevyšší týdenní sledovaností

ČT sport s olympijskými přenosy s nevyšší týdenní sledovanostíDNES! | redakce | tisk | názory
Olympijské přenosy na obrazovkách ČT sport a ČT sport Plus dosáhly během uplynulého pátku a víkendu mimořádných výsledků. Nejsledovanějším pořadem byl hokejový zápas Česko-Švýcarsko a zlatá jízda rychlobruslaře Metoděje Jílka. ČT sport byl v uplynulém týdnu nejsledovanějším programem televizního trhu, s podílem na sledovanosti 22,07 % (15+) si sáhl na nejvyšší týdenní výkon v historii svého vysílání. Svůj rekord překonal také online stream České televize.
„
Olympijské hry jsou pro Českou televizi dlouhodobě jedním z nejsilnějších programových pilířů a jsme hrdí, že můžeme divákům zprostředkovat jejich atmosféru v mimořádné kvalitě a rozsahu. Skvělá divácká sledovanost potvrzuje, že sportovní události tohoto formátu mají schopnost spojovat miliony lidí napříč generacemi. Těší nás nejen vysoký podíl na sledovanosti, ale také rostoucí zájem o naše digitální platformy, kde diváci vyhledávali živé přenosy, sestřihy i exkluzivní obsah. Výsledky jsou jasným důkazem důvěry veřejnosti v naší práci a pro nás i závazkem pokračovat v poskytování špičkového veřejnoprávního vysílání. Chci také poděkovat všem kolegům, kteří se na celém olympijském vysílání podílejí. Odvádějí skvělou práci na vysoké profesionální úrovni,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Nejsledovanějším pátečním přenosem bylo hokejové utkání Česko-Francie, které sledovalo 1,709 milionu diváků starších čtyř let při podílu na publiku 49,29 % a celkovém zásahu 3,239 milionu diváků. Výrazný zájem vzbudily i další olympijské momenty: stříbrný závod Evy Adamczykové ve snowboardcrossu si nenechalo ujít 1,027 milionu diváků a zlatý závod Metoděje Jílka v rychlobruslení na 10 000 metrů sledovalo 1,853 milionu diváků při podílu 55,06 %.
Páteční den zároveň znamenal nový absolutní rekord internetové sledovanosti České televize od začátku měření. Zaznamenáno bylo téměř 5,8 milionu views. Samotný přenos hokeje Česko-Francie celkem získal 946 tisíc views a stal se podle této hodnoty nejsilnějším pořadem vysílaným z olympiády. Navíc ve stejné době běžící přenos z rychlobruslení na 10 000 metrů s vítězstvím Metoděje Jílka zaznamenal celkově na online platformách 681 tisíc views.
V sobotu byl nejsledovanějším přenosem biatlonový sprint žen, který sledovalo 1,087 milionu diváků při podílu na publiku 45,72 % a celkovém zásahu 1,528 milionu diváků.
Nedělní program pak přinesl nejsilnější čísla celého víkendu. Poslední utkání českého hokejového týmu v základní skupině se Švýcarskem sledovalo 1,967 milionu diváků při podílu na publiku 59,23 % a zásahu 3,303 milionu diváků. Biatlonový stíhací závod žen zaujal 1,622 milionu diváků s podílem 54,64 % a se zásahem 2,089 milionu diváků.
Česká televize nabízí přenosy zimních olympijských her z pozice hlavního vysílatele na programu ČT sport a online přenosy ČT sport Plus v rámci digitální platformy ČT sport, která propojuje web, sociální sítě, mobilní aplikace i televizní prostředí HbbTV.
Zdroj: ATO, 16.2.2026 Live+TS0-3 BS, PEM D
zdroj: ČT