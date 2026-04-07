Úterý, 7. dubna 2026, svátek má Heřman / Hermína

Ruská stanice Konnyj Mir ukončuje vysílání

Provozovatel ruské televizní stanice Konnyj Mir (v překladu "Svět koní") na svém oficiálním účtu na sociálních sítích oznámil, že stanice zcela ukončí své vysílání.

Projektový tým poděkoval svým divákům a všem, kdo tento sport miluje, za jeho obětavost v průběhu let.

Stanice Konnyj Mir se zaměřovala na jezdecké sporty a chov koní. Vysílání bylo v Ruské federaci spuštěno 10. května 2015. Od listopadu 2016 kanál patřil společnosti Gazprom-Media Match, dceřiné společnosti Gazprom-Media.

Program byl dostupný prostřednictvím různých televizních operátorů, včetně satelitních (DTH) platforem NTV Plus a Alem TV.

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (14/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Proti proudu - Hugo František Salm
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (50)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (19)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (57)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (2)
21:30 Labyrint (5)
22:45 Profesionálové 3 (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu (5/6)
22:55 Pásla kone na betóne
kanál DVOJKA 20:10 Nebo peklo Lucie
21:35 Lucie Bílá 011
22:45 Klasický koncert Eurovízie - Symfonický orchester WDR
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (1)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Střemhlavý pád (5)
22:10 Velitel (3)
23:45 Skutečné příběhy

