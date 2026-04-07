Ruská stanice Konnyj Mir ukončuje vysílání
Provozovatel ruské televizní stanice Konnyj Mir (v překladu "Svět koní") na svém oficiálním účtu na sociálních sítích oznámil, že stanice zcela ukončí své vysílání.
Projektový tým poděkoval svým divákům a všem, kdo tento sport miluje, za jeho obětavost v průběhu let.
Stanice Konnyj Mir se zaměřovala na jezdecké sporty a chov koní. Vysílání bylo v Ruské federaci spuštěno 10. května 2015. Od listopadu 2016 kanál patřil společnosti Gazprom-Media Match, dceřiné společnosti Gazprom-Media.
Program byl dostupný prostřednictvím různých televizních operátorů, včetně satelitních (DTH) platforem NTV Plus a Alem TV.
zdroj: tevehaber