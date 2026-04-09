Čtvrtek, 9. dubna 2026, svátek má Dušan

ČT oslaví jedinečnou kariéru a životní jubileum herečky Jiřiny Bohdalové

Herecká legenda Jiřina Bohdalová oslaví 3. května 95. narozeniny. Česká televize při této příležitosti vzdává hold její výjimečné kariéře, která zásadně ovlivnila podobu české televizní i filmové tvorby a stále oslovuje diváky napříč generacemi.

Na svých programech a v iVysílání nabídne více než dvě desítky pořadů, které mapují jedinečnou kariéru této herečky.

Jiřina Bohdalová je určitě nejen pro mne absolutní hvězdou, ale také neuvěřitelnou, unikátní osobností a v dobrém slova smyslu živlem. Je také symbolem mimořádného hereckého talentu, profesionality a lidskosti. Její tvorba je pevnou součástí historie i současnosti České televize a její role a také nezaměnitelný hlas provázejí diváky napříč generacemi. Je pro nás velkou ctí, že jí můžeme u příležitosti jejích neuvěřitelných 95. narozenin nejen popřát pevné zdraví, ale dát pomyslný dárek i televizním divákům. Připravili jsme pro ně výběr toho nejlepšího z její bohaté kariéry a společně si tak připomeneme osobnost, která zásadně formovala podobu české audiovizuální tvorby, a vryla se tak už navždycky do její historie,“ připomíná generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

▲ Pohádka Nesmrtelná teta (foto: Česká televize)

Tvorba Jiřiny Bohdalové je neoddělitelně spjata s historií televizní zábavy i dramatiky. Hrála zhruba ve 224 filmech, z nichž velkou část tvoří právě televizní snímky. Na prknech, která znamenají svět pak excelovala ve stovkách divadelních rolí, některé z nich Česká televize také připomene.

K Jiřině Bohdalové neodmyslitelně patří také pohádky. Hrané i animované, ve kterých vdechla svým nezaměnitelným hlasem život různým postavičkám. Je držitelkou Večerníčkova řádu, její Křemílek a Vochomůrka nebo Rákosníček provázeli generace diváků. Právě seriál Rákosníček a jeho rybník bude od 5. do 30. května na programu Déčko ve večerníčku. O víkendech pak bude od 9. května Déčko vysílat animovaný seriál O skřítku Racochejlovi.

Za své filmové mistrovství obdržela Jiřina Bohdalová dva České lvy za role v Nesmrtelné tetě a Fany, za mimořádný umělecký přínos ji ocenil Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Zlín Film Festival jí udělil cenu za celoživotní dílo. V roce 2010 obdržela divadelní Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra, v roce 2011 medaili Za zásluhy a v roce 2021 Řád bílého lva I. třídy.

▲ Film Ucho (foto: Česká televize)

Televizní oslava začne v neděli 26. dubna, kdy Jiřina Bohdalová hned ráno na zabijačce přivítá mladého lékaře v povídce Primář (ČT1, 7:55). Poté se představí divákům v televizním filmu podle slavné Dürrenmattovy hry Návštěva staré dámy (ČT art, 20:15). Následující den, v pondělí, bude excelovat v divadelní komedii Paní plukovníková (ČT art, 20:15) a v dokumentu Jiřina Bohdalová očima Jana Špáty (ČT art, 21:35). Ve středu 29. dubna si Marek Eben popovídá Na plovárně s Jiřinou Bohdalovou (ČT art, 21:10) a po tomto setkání se jubilantka připomene hlavní rolí ve filmu režiséra Františka Filipa Kat nepočká, který je inspirovaný skutečným příběhem herečky Anny Letenské za okupace (ČT art, 21:35).

První květnový den se Jiřina Bohdalová promění v čarodějnici v pohádce Křesadlo (ČT1, 6:45), chůvou bude v pohádce O princezně, která ráčkovala (ČT1, 11:50) a Závistí v pohádce Nesmrtelná teta (ČT1, 14:20). V sobotu 2. května diváci herečku uvidí v pohádce Čert a Káča (ČT1, 7:25), v seriálové parodii na operetní žánr a svět divadla od režiséra Zdeňka Podskalského Fantom operety (ČT1, 8:10), v Úsměvech Jiřiny Bohdalové (ČT1, 9:00) a jako neodolatelnou Fany ve stejnojmenném filmu Karla Kachyni (ČT1, 16:20). V sobotu večer bude mít premiéru střihový dokument Jiřina Bohdalová 95 s výběrem toho nejlepšího z její bohaté tvorby (ČT1, 21:20) a následovat bude film režiséra Jiřího Stracha Vrásky z lásky (ČT1, 22:35).

Den hereččiných narozenin 3. května začne televizní komedií Svědkyně (ČT1, 11:00) a pokračovat bude filmovým muzikálem Dáma na kolejích (ČT1, 14:25), kde Jiřina Bohdalová hraje podvedenou manželku. Ženu, která si naopak zálety vybájí hraje v komedii Sedm kilo pro Králíčka (ČT1, 16:05). Večer bude patřit divadelní tragikomedii Gin Game (ČT art, 20:15), kde si zahrála s kolegou Milanem Kňažkem, a filmu Ucho režiséra Karla Kachyni, který sice byl natočen v roce 1970, ale premiéru v kinech měl až v roce 1990. Ležel totiž dlouhá léta v trezoru. Jiřina Bohdalová v něm hraje s Radkem Brzobohatým.

Ve středu 6. května diváci uvidí oslavenkyni v kriminální komedii Paní Piperová zasahuje (ČT1, 21:40), ve čtvrtek 7. května bude vysílán dokumentární portrét Jiřina Bohdalová (ČT1, 10:25). Následující dny opět ukážou její velký herecký rozptyl, od pohádky po drama. Pátek 8. května ráno začne pohádkou Čertouská poudačka (ČT1, 7:25), po poledni budou vysíláni dnes už kultovní Světáci (ČT1, 12:50) a v podvečer pohádka Láska rohatá (ČT1, 17:20). V neděli 10. května se jako Isabela, vévodkyně Bourbonská (ČT art, 20:15) Jiřina Bohdalová představí ve stejnojmenné televizní adaptaci divadelní hry.

Celý náš život se odehrává mezi smíchem a slzami. Jak mi říkal můj velký kamarád Jiří Hubač: Jiřino, nemůžeš mít všechno. Máš lásku národa. V určitých chvílích by člověk tu lásku národa vyměnil za lásku toho jednoho. Ale to asi nejde,“ říká Jiřina Bohdalová.

