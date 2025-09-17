Nová série dokumentů z českých věznic na prima+

Quantcast
Kdo jsou ti, kteří stráží věznice a jejich obyvatele v Česku? Jak vypadá den ve službě za mřížemi? Druhá řada dokumentární série Ve službě: Za mřížemi ukáže syrovou realitu profesního života v českých věznicích a poprvé zavede diváky i do nejstřeženější věznice ve Valdicích.

Osmidílnou dokumentární sérii sledujte od 17. září na prima+.

Co obnáší práce dozorců, strážných a vychovatelů v českých věznicích? Jak vypadá jejich každodenní služba v prostředí plném napětí, rizik a často i nepochopení veřejnosti? Druhá řada úspěšné dokumentární série Ve službě: Za mřížemi přináší osm nových epizod, které nabídnou ještě hlubší pohled do zákulisí českého vězeňství.

Doku série Ve službě: Za mřížemi (foto: FTV Prima)
▲ Doku série Ve službě: Za mřížemi (foto: FTV Prima)

Po úspěchu první série se dokumentaristka Martina Eretová se svým týmem vrací do míst, kde práce vyžaduje nejen odvahu, ale i pevné nervy. Tentokrát se štáb vůbec poprvé dostal i za zdi nejpřísněji střežené věznice v Česku - do Valdic. Diváci tak uvidí realitu, běžně skrytou za zavřenými dveřmi. Kamery mapují také dění v ženské věznici, kde sledují nejen interakce mezi odsouzenými, ale i mezi samotnými pracovníky vězeňské služby. Druhá série se věnuje i specifickému tématu eskort, tedy náročnému přesunu vězňů mezi zařízeními, a to nejen v rámci Česka, ale i do zahraničí.

Dennodenně v nebezpečí
Drogy, rvačky, propašovaná elektronika, ale také neustálé přesčasy a nedostatek personálu. I to je každodenní realita zaměstnanců vězeňské služby. „Byly to opravdu hodně intenzivní měsíce natáčení a musím říct, že mě fascinuje, jak náročnou a důležitou práci zaměstnanci vězeňské služby odvádějí. Zároveň mě mrzí, že ji veřejnost často nedoceňuje, i když ti lidé kvůli nám dennodenně podstupují nebezpečí,“ říká autorka a režisérka dokumentu Martina Eretová. „České věznice trpí nedostatkem peněz, a hlavně lidí, přitom ta práce je i akční a podnětná. Uvidíte sami, protože náš štáb zachytil opravdu syrovou realitu toho, co se ve službě za mřížemi odehrává,“ dodává Eretová.

V České republice si aktuálně odpykává trest přibližně dvacet tisíc vězňů. Na sto tisíc obyvatel tak připadá 180 trestanců, což nás řadí na čtvrté místo v Evropě. Kapacity věznic jsou dlouhodobě na hraně a personálu je kritický nedostatek.

Dokumentární série Ve službě: Za mřížemi dává hlas těm, kteří za mřížemi pracují, a divákům nabízí autentický pohled do prostředí, do kterého se běžně nedostanou.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (2/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (3/10)
22:20 13. komnata Zdeňky Žádníkové Volencové
kanál CT2 20:00 Podraz
22:15 Pravidla mlčení
00:15 Džungle Placht
kanál NOVA 20:14 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (4)
21:45 Jáma lvová (4)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (66)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (9)
21:30 My všichni školou povinní (10)
22:55 Django
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na ostrove Guadeloupe
22:10 Tulák 7: Kráľ je nahý
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Špióni v oceáne (3/4)
21:05 Najnebezpečnejšie letiská sveta
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Jama levova III.
23:20 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (23)
21:20 Kriminálka Kraj II. (3)
22:25 Prokurátorka (3)

