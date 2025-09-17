Nová série dokumentů z českých věznic na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Kdo jsou ti, kteří stráží věznice a jejich obyvatele v Česku? Jak vypadá den ve službě za mřížemi? Druhá řada dokumentární série Ve službě: Za mřížemi ukáže syrovou realitu profesního života v českých věznicích a poprvé zavede diváky i do nejstřeženější věznice ve Valdicích.
Osmidílnou dokumentární sérii sledujte od 17. září na prima+.
Co obnáší práce dozorců, strážných a vychovatelů v českých věznicích? Jak vypadá jejich každodenní služba v prostředí plném napětí, rizik a často i nepochopení veřejnosti? Druhá řada úspěšné dokumentární série Ve službě: Za mřížemi přináší osm nových epizod, které nabídnou ještě hlubší pohled do zákulisí českého vězeňství.
Po úspěchu první série se dokumentaristka Martina Eretová se svým týmem vrací do míst, kde práce vyžaduje nejen odvahu, ale i pevné nervy. Tentokrát se štáb vůbec poprvé dostal i za zdi nejpřísněji střežené věznice v Česku - do Valdic. Diváci tak uvidí realitu, běžně skrytou za zavřenými dveřmi. Kamery mapují také dění v ženské věznici, kde sledují nejen interakce mezi odsouzenými, ale i mezi samotnými pracovníky vězeňské služby. Druhá série se věnuje i specifickému tématu eskort, tedy náročnému přesunu vězňů mezi zařízeními, a to nejen v rámci Česka, ale i do zahraničí.
Dennodenně v nebezpečí
Drogy, rvačky, propašovaná elektronika, ale také neustálé přesčasy a nedostatek personálu. I to je každodenní realita zaměstnanců vězeňské služby. „
Byly to opravdu hodně intenzivní měsíce natáčení a musím říct, že mě fascinuje, jak náročnou a důležitou práci zaměstnanci vězeňské služby odvádějí. Zároveň mě mrzí, že ji veřejnost často nedoceňuje, i když ti lidé kvůli nám dennodenně podstupují nebezpečí,“ říká autorka a režisérka dokumentu Martina Eretová. „České věznice trpí nedostatkem peněz, a hlavně lidí, přitom ta práce je i akční a podnětná. Uvidíte sami, protože náš štáb zachytil opravdu syrovou realitu toho, co se ve službě za mřížemi odehrává,“ dodává Eretová.
V České republice si aktuálně odpykává trest přibližně dvacet tisíc vězňů. Na sto tisíc obyvatel tak připadá 180 trestanců, což nás řadí na čtvrté místo v Evropě. Kapacity věznic jsou dlouhodobě na hraně a personálu je kritický nedostatek.
Dokumentární série Ve službě: Za mřížemi dává hlas těm, kteří za mřížemi pracují, a divákům nabízí autentický pohled do prostředí, do kterého se běžně nedostanou.
zdroj: FTV Prima