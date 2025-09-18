Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 18. září 2025, svátek má Kryštof

Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši

DNES! | redakce | tisk | názory

Mezi mladými lidmi narůstá počet úzkostí, depresí a sebevražd. Rodiče jsou často bezradní a nevědí, kde hledat pomoc. Odborníků na duševní zdraví dětí a dospívajících je totiž v Česku nedostatek a čekací lhůty jsou i několik měsíců. S psychickými potížemi se potýkají i hrdinové a hrdinky dokumentu Přežít svou hlavu režiséra Petra Hátleho.

ČT2 jej premiérově uvede v úterý 23. září ve 21:00 a následně v iVysílání.

Duševní zdraví a pohodu mladých lidí nesmíme zlehčovat. Setkání s postavami našeho filmu mi potvrdilo, že dnešní mladí nejsou žádné sněhové vločky, za jaké bývají občas označováni. Vážím si toho, že otevřeně promluvili o tom, co prožívají, a jak statečně se svým potížím postavili,“ říká režisér snímku Petr Hátle.

Dokument Přežít svou hlavu (foto: Česká televize)
▲ Dokument Přežít svou hlavu (foto: Česká televize)

Dvacátníci Karolína, Jakub, Kristýna a Michael nabízejí otevřený a upřímný vhled do toho, jaké to je prožívat duševní krizi. Zároveň ale spolu se svými rodinami a blízkými přibližují, co jim pomohlo a doteď pomáhá vést plnohodnotný život.

Obdivuji naše hrdinky a hrdiny, kteří našli odvahu otevřeně vystoupit a promluvit o své bolesti, kterou si většina z nás umí jen stěží představit. Jsou inspirativní i v tom, že dokázali požádat o pomoc. To totiž není ve světě, kde je téma duševního zdraví běžně zpochybňováno nebo zlehčováno, vůbec lehké. Jejich příběhy potvrzují, že cesta ven možná je a že zásadní jsou dvě věci: podpora blízkých a odborná pomoc. Považuji za alarmující, že navzdory léta probíhajícím diskusím a volání odborníků se na ni čeká dlouhé měsíce. Právě na to se filmem také snažíme, nikoli poprvé, upozornit. Může se to týkat kdykoli kohokoli z nás nebo našich blízkých,“ vysvětluje kreativní producentka Rebeka Bartůňková.

Dokumentární film otevírá téma duševního onemocnění očima těch, kteří jím sami prošli. Budoucí zdravotní sestra Karolína, hudebník Jakub, studentka Kristýna a bývalý učitel Michael s výjimečnou otevřeností sdílí své osobní zkušenosti s psychickým onemocněním od prvních příznaků až po hledání pomoci a vykročení z nejtěžšího období. Kamera vstupuje i do jejich domovů a zachycuje je v situacích s blízkými lidmi, kteří je na jejich cestě doprovázejí.

Inspirativní příběh čtyř mladých lidí, kteří s podporou svých nejbližších překonávají tuto obtížnou výzvu, přináší naději a bourá předsudky, jež duševní onemocnění často provázejí. Kolik dalších mladých lidí v naší společnosti ale stále ještě cestu ven hledá a potřebuje pomoc?

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Telly rozšíří prodej předplacených karet
Telly rozšíří prodej předplacených karet
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VIII (2/4)
21:50 Máte slovo s M. Jílkovou
22:45 Na stopě
kanál CT2 20:00 Blaník
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (3/9)
22:00 Dajori
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (8)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (8)
21:40 Ano, šéfe!
22:50 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Brácha za všechny peníze
22:05 Zlaté rybky
23:55 JAG 3 (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Bangkoku
22:15 Sestrička Lea
23:15 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:15 Textári
21:10 V slepých uličkách
23:10 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (6)
21:55 Farma XVII.
23:05 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (11)
22:05 30 případů majora Zemana (12)
23:50 Rodinné záležitosti

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook