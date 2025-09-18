Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši

Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v dušiDNES! | redakce | tisk | názory
Mezi mladými lidmi narůstá počet úzkostí, depresí a sebevražd. Rodiče jsou často bezradní a nevědí, kde hledat pomoc. Odborníků na duševní zdraví dětí a dospívajících je totiž v Česku nedostatek a čekací lhůty jsou i několik měsíců. S psychickými potížemi se potýkají i hrdinové a hrdinky dokumentu Přežít svou hlavu režiséra Petra Hátleho.
ČT2 jej premiérově uvede v úterý 23. září ve 21:00 a následně v iVysílání.
Duševní zdraví a pohodu mladých lidí nesmíme zlehčovat. Setkání s postavami našeho filmu mi potvrdilo, že dnešní mladí nejsou žádné sněhové vločky, za jaké bývají občas označováni. Vážím si toho, že otevřeně promluvili o tom, co prožívají, a jak statečně se svým potížím postavili,“ říká režisér snímku Petr Hátle.
Dvacátníci Karolína, Jakub, Kristýna a Michael nabízejí otevřený a upřímný vhled do toho, jaké to je prožívat duševní krizi. Zároveň ale spolu se svými rodinami a blízkými přibližují, co jim pomohlo a doteď pomáhá vést plnohodnotný život.
Obdivuji naše hrdinky a hrdiny, kteří našli odvahu otevřeně vystoupit a promluvit o své bolesti, kterou si většina z nás umí jen stěží představit. Jsou inspirativní i v tom, že dokázali požádat o pomoc. To totiž není ve světě, kde je téma duševního zdraví běžně zpochybňováno nebo zlehčováno, vůbec lehké. Jejich příběhy potvrzují, že cesta ven možná je a že zásadní jsou dvě věci: podpora blízkých a odborná pomoc. Považuji za alarmující, že navzdory léta probíhajícím diskusím a volání odborníků se na ni čeká dlouhé měsíce. Právě na to se filmem také snažíme, nikoli poprvé, upozornit. Může se to týkat kdykoli kohokoli z nás nebo našich blízkých,“ vysvětluje kreativní producentka Rebeka Bartůňková.
Dokumentární film otevírá téma duševního onemocnění očima těch, kteří jím sami prošli. Budoucí zdravotní sestra Karolína, hudebník Jakub, studentka Kristýna a bývalý učitel Michael s výjimečnou otevřeností sdílí své osobní zkušenosti s psychickým onemocněním od prvních příznaků až po hledání pomoci a vykročení z nejtěžšího období. Kamera vstupuje i do jejich domovů a zachycuje je v situacích s blízkými lidmi, kteří je na jejich cestě doprovázejí.
Inspirativní příběh čtyř mladých lidí, kteří s podporou svých nejbližších překonávají tuto obtížnou výzvu, přináší naději a bourá předsudky, jež duševní onemocnění často provázejí. Kolik dalších mladých lidí v naší společnosti ale stále ještě cestu ven hledá a potřebuje pomoc?
zdroj: ČT