Nová řada pořadu Bedekr: Rumunsko na ČT

Nová řada pořadu Bedekr: Rumunsko na ČTDNES!
Česká televize přináší ve spolupráci s produkční společností Rolling media a Velvyslanectvím Rumunska v České republice na televizní obrazovky novou řadu populárního cestopisného pořadu Bedekr, tentokrát věnovanou Rumunsku.
Dvanáctidílná série startuje na obrazovkách ČT2 ve středu 24. září ve 20:50 a nabídne divákům pohled na Rumunsko z dosud nečekané perspektivy. Průvodci jsou Ivana Jirešová a Martin Písařík.
Bedekr je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších cestopisných pořadů České televize. Nová řada bude mít dvanáct dílů a diváci ji uvidí na obrazovkách ČT2 každou středu večer. Naším cílem je, aby Bedekr inspiroval diváky k cestování a objevování. Rumunsko je pro nás logickým pokračováním - zemí blízkou, přesto stále trochu tajemnou. Věříme, že tato série nabídne jak zábavu, tak užitečné tipy pro všechny, kdo plánují cestu do této zajímavé destinace,“ říká ředitel divize Program a digitální služby České televize Milan Fridrich.
Velvyslanectví Rumunska se na projektu aktivně podílí s cílem přiblížit českému publiku současné Rumunsko i jeho kulturní dědictví. „
Velmi nás těší, že Česká televize věnuje takto rozsáhlý projekt Rumunsku. Věříme, že pořad Bedekr pomůže českým divákům objevovat nejen krásy naší země, ale i sdílené hodnoty a historii, které Rumunsko a Českou republiku spojují,“ uvádí Její Excelence Antoaneta Barta, velvyslankyně Rumunska v České republice.
V nové sérii Bedekru se Rumunsko podařilo zachytit mnohem plastičtěji, než jak si ho představuje nebo pamatuje většina Češek a Čechů. Já osobně jsem pro sebe díky oběma moderátorům objevil nesmírně zajímavé oblasti Maramureše a Bukoviny s řadou malých klášterů, autentické spirituality vyrůstající z místní tradice. Myslím, že takových originálních oblastí v globalizované Evropě rychle ubývá. Ale kdo by upřednostnil velkoměstskou Bukurešť, adventní Temešvár či túru po vrcholcích Karpat, i ten si v nové řadě Bedekru přijde na své,“ říká manažer vývoje za ČT Radomír Šofr.
Rumunsko je zemí plnou kontrastů - od divokých hor přes malebné vesnice až po živá města. V nové řadě Bedekru chceme divákům ukázat, že Rumunsko není jen Drákula a Transylvánie, ale i místo s bohatou gastronomií, folklorem a nečekanými příběhy,“ dodává producent za Rolling media Vítězslav Jandák.
Bedekr je oblíbený cestovatelský formát České televize, který diváky pravidelně zve k objevování zajímavých evropských měst i regionů a zachycuje fenomén tzv. euro-víkendového cestování. Každý díl představuje turistické i méně známé cíle, nabízí historické souvislosti, gastronomické zážitky i praktické rady pro cestovatele.
zdroj: ČT