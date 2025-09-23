TV Nova začala natáčet seriál Muži v letu

TV Nova začala natáčet seriál Muži v letuDNES! | redakce | tisk | názory
TV Nova začala natáčet nový hvězdně obsazený osmidílný seriál Muži v letu. V hlavních rolích příběhu tří celoživotních přátel se představí Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka, spolužáci z brněnské JAMU. Režie se ujal Petr Nikolaev.
Diváci budou svědky nejen spletitých životních cest tří kamarádů, ale také jejich seriálových dětí a vnoučat. Muže v letu vyrábí pro TV Nova společnost MEGG Film v čele s producentkami Simonou Brdičkovou a Radkou Blažkovou. Autorkou námětu je Hanka Kousalová, za scénářem stojí Lucie Konečná a Martin Šimíček. Kreativním producentem TV Nova je Lukáš Borovička.
Muži v letu jsou mistrně napsaný mezigenerační příběh propojený dávnými sny, bolestnou ztrátou i novými začátky, a to vše v prostředí malebného Karlštejnska. Diváci se mohou těšit na velkolepou rodinnou podívanou plnou létání a osobitého humoru,“ přibližuje kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička a dodává: „Jde o příběh tří celoživotních přátel v podání tuzemských hereckých legend Miroslava Donutila, Pavla Zedníčka a Bolka Polívky, dvou mladých milenců a jednoho ultralehkého letadla.“
Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) jsou kamarádi a piloti, pro které je ale někdy těžké udržet si nad věcmi nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti. Zvlášť Béda, na kterého se v poslední době valí jedna rána za druhou, nemůže přijít na jméno Slávovi, svému věčnému rivalovi a sokovi v lásce, který dlouhodobě pokukuje po Bedřichově manželce Lidce (Milena Steinmasslová). Všechny tři ale zasáhne nečekaná událost, která jim dá možná poslední možnost urovnat své spory. Pro Bedřichovy děti Dášu (Petra Bučková) a Pavla (Jan Révai) bude navíc tato chvíle katalyzátorem jejich kupících se životních problémů.
Je to srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, o takovém projektu jsem snil,“ přiznává Pavel Zedníček, v seriálu letecký instruktor a srdcař, který má v životě dvě lásky: svoji ženu a létání. Kvůli oběma se dokáže pohádat do krve, a dokonce i poprat jako puberťák.
Je to o třech kamarádech a jejich třenicích, přátelství, nerozlučnosti i rozdělenosti,“ přibližuje Bolek Polívka. Ten v Mužích v letu ztvární Josefa. Statkáře, restituenta, milovníka žen a velkorysého pána v letech, který nemá rád hádky, přičemž musí své dva nejbližší kamarády často smiřovat.
Mirek Donutil oba doplňuje: „
Sešli se tři dlouholetí kamarádi, kteří spolu něco točí a hrají něco úplně jiného, než ve skutečnosti jsou, a je jim hezky. V tomhle složení se v hospodě potkáváme dost často, ale na place...“ Jeho postava Slávy je profesionální pilot, který se nikdy neoženil a celý život tajně miluje Bédovu ženu Lidku. Jejich přátelství je kvůli tomu plné roztržek. I v sedmdesáti letech žije pořád se svou matkou. Tu ztvárnila Libuše Švormová, která nedávno oslavila neuvěřitelnou devadesátku a o své postavě říká: „
Tu roli jsem vzala hlavně kvůli tomu, že matka Miroslava Donutila musí být přece jenom už tak trochu v letech. Muži v letu se jeví zajímavě, a proto jsem se uvolila točit, i když mě to už, musím říct, trochu víc unavuje.“ Jiřinka je energická žena, která se se svým synem pořád špičkuje, má ráda život a přeje si, aby se dočkala vnuků a jejich rod nevyhynul.
Spolu s nimi se v seriálu objeví také Milena Steinmasslová jako Béďova manželka Lidka, se kterou je jedno tělo a jedno srdce. Veronika Freimannová jako Olga, manželka Josefa a žena se svatozáří, kterou ostatní označují za stíhačku, jež musí neustále pouštět hrůzu. Miroslav Vladyka jako Náčelník, muž, pro kterého je jeho letiště všechno. Martin Zounar jako Jumbo, sběratel harampádí, který umí opravit cokoliv, a Moucha v podání Romana Štabrňáka, který hraje Josefova zetě. Partnery Bedřichových dětí Dáši (Petra Bučková) a Pavla (Jan Révai) ztvární Marika Šoposká jako Kateřina a Vladimír v podání Martina Trnavského. Dceru Dáši a Vladimíra Terezu hraje Ema Businská. V dalších rolích se objeví Václav Matějovský, Prokop Zach a Martin Donutil.
První klapka padla na letišti Buranos Aires na Krkavčí hoře a natáčet se bude tento podzim i na jaře, a to zejména ve Středočeském kraji a v okolí Karlštejna.
Scenáristka Lucie Konečná k projektu říká: „
Muži v letu pro mě znamenají dva roky práce a přemýšlení. Je to seriál o přátelství tří chlapů, které vydrželo skoro sedmdesát let. Už jako kluci vyrůstající za minulého režimu měli sen, že se jednou zaletí podívat do západního Německa a dají si tam pivo. Tak třeba se jim to vyplní...“
zdroj: Nova