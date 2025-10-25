Quantcast
Fransat lépe zabezpečený

Operátor francouzské satelitní platformy Fransat ohlásil, že 21. října 2025 zahájil aktualizaci zabezpečení všech zařízení, včetně satelitních přijímačů a modulů CAM CI+.

Změny v zabezpečení budou probíhat do 27. dubna 2026. Důležitou informací je především to, že některé modely přijímačů přestanou fungovat.

Cílem probíhající aktualizace je zvýšit zabezpečení programů a obsahu.

Fransat upozorňuje, že některé starší modely přijímačů Fransat HD nebudou fungovat s novým standardem zabezpečení a již neumožní příjem televizních programů TNT prostřednictvím satelitu Eutelsat 5 West B 5°W).

Zda je aktualizace pro dané zařízení dostupná, zjistí uživatel snadno z internetových stránek provozovatele.

1. Na internetové stránce www.fransat.fr najde divák seznam kompatibilních modelů
2. Nastavením přijímače na programovou pozici 999 uživatel zjistí, zda je přijímač kompatibilní s novým zabezpečením. Pokud je obrazovka na dané pozici černá, přijímač / modul není kompatibilní a v takovém případě bude nutná jeho výměna.

Uživatelé přijímačů a modulů kompatibilních s novým zabezpečením nezaznamenají žádné změny. Na nekompatibilních přístrojích budou programy postupně vypínány a to od ledna 2026. Celý proces skončí do 27. dubna 2026.

Pro uživatele se staršími přijímači Fransat HD nabízí provozovatel speciální nabídku na pořízení nového přístroje s podporou Ultra High Definition (UHD) či Dolby Atmos. S promo kódem FRANSAT2026DEC je možné pořídit přijímač SEVIMAT SIRIUS UHD o 20 eur levněji. Kód FRANSAT2026CLE nabízí předplatné s Ultra HD (4K). Promo nabídka operátora platí do 31.5.2026.

zdroj: satkurier.pl + Fransat

