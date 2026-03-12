Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Paket VIDI TV opustil satelit Eutelsat 21B

Na satelitu Eutelsat21B (21,5°E) byla ukončena distribuce 15 volně vysílaných bosenských televizních programů. Paket známý jako VIDI TV, byl šířen v režimu T2-MI na kmitočtu 11,402 GHz, pol. V (SR 21905, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK).

Satelitní signál paketu byl určen pro pozemní vysílače DVB-T2 (MUX D) v Bosně a Hercegovině.

Společnost Dasto Semtel spustila nečekaně vysílání na satelitu Eutelsat 21B v listopadu loňského roku. Šlo o kopii paketu, který se původně vysílal na družici Eutelsat 16A. Operátor využívá signál ve standardu DVB-T2, ale s využitím modulačního rozhraní T2-MI (DVB-T2). V rámci DVB-S2 paketu se vysílá stream DVB-T2.

Vysílání bosenských programů v T2-MI zůstává na družici Eutelsat 16A. V rámci paketu se vysílá řada komerčních (O Kanal HD, Nova BH HD, BN TV HD, OBN, N1 BiH, O Music) a regionálních (TVSA, RTV TK, RTV Hit, RTV USK, RTV BPK, Herceg TV, Pro TV BiH, NTV Arena, GRTVIS i TV K3) programů. Pro příjem těchto stanic je nutný přijímač s podporou T2-MI.

technické parametry:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,401 GHz, pol. V, SR 17500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, T2-MI, PLP 0, FTA

zdroj: satkurier.pl

