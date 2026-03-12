Seriál Nebezpečné známosti na Epic Drama

Seriál Nebezpečné známosti na Epic DramaDNES! | redakce | tisk | názory
Svádění je zbraň a Paříž bitevní pole. Jak ale diváci brzy zjistí, Francie 18. století má překvapivě známý obrys.
Tento březen přináší televizní stanice Epic Drama skandalózní novinku Nebezpečné známosti. Všech osm dílů návykového seriálu bude mít exkluzivní premiéru 17. března ve 21:00 hodin. Toto odvážné filmové dílo, které vzniklo dle nechvalně proslulého Laclosově románu z roku 1782, proměňuje nejikoničtější české památky v dekadentní, předrevoluční Paříž nasáklou aristokratickými intrikami a bezohlednou ambicí.
Původ toxicity: láska jako válka
Děj se odehrává v roce 1783. Nebezpečné známosti odhalují napínavý původ literárně nejbizardnějších antihrdinů: Camille (Alice Englert) a Pascala Valmonta (Nicholas Denton). Potkáváme je ne jako uhlazené manipulátory z románu, ale jako mladé, vášnivé milence vyřazené elitou a zoufale se snažící vrátit do vysoké společnosti.
„
Chtěla jsem prozkoumat, jak se z těchto dvou lidí, Merteuil a Valmonta, stane taková toxicita,“ říká showrunnerka Harriet Warner. „
Chtěla jsem krajinu, kde se ta toxicita projeví jako obrana proti světu, v němž se snaží orientovat.“
Poháněni pronikavou mantrou „není to láska... je to válka“ zneužívají jediné moci, která jim zbyla: svádění. Když se prodírají zrádným světem intrikujících šlechticů a explicitních dopisů, musí se rozhodnout, zda jsou ochotni zničit jeden druhého, aby si znovu vydobyli místo mezi elitou.
V hlavní roli - Čechy
Ačkoli se příběh odehrává v srdci Francie, produkce našla svou duši v České republice. Natáčení probíhalo 120 dní od dubna do září 2021 a seriál slouží jako velkolepá přehlídka architektonických pokladů českého regionu. Pro diváky ve střední a východní Evropě je to vzácná příležitost vidět místní dědictví přetvořené v jeviště pro nejskandálnější milostný příběh dějin.
Producenti využili vyčerpávající seznam českých zámků a hradů, proměňujících jejich pozlacené salony v sídla francouzské moci:
• Velkolepé usedlosti: majestátní sály zámku Opočno a barokní nádhera Ploskovic a Libochovic posloužily jako pozadí pro honosné bály. Rozlehlá nádvoří Dolních Beřkovic, Kačiny a Roudnice nad Labem ztvárnila soukromé statky bojující aristokracie.
• Intimní a atmosférické: zámky Kosmonosy, Konopiště, Dobříš a Jemniště poskytly stinné lesy a intimní komnaty, kde se reputace ničí šeptem.
• Sakrální a tajemné: klášterní křížové chodby v klášterech Doksany a Plasy nabídly ostrý, chladný kontrast k horku pařížských ulic a byly využity pro napjaté mocenské hry a tajná setkání.
Pravé srdce produkce tvořila Praha. Kromě rozsáhlých exteriérů a ateliérů v Barrandově se natáčelo i v pražském Stavovském divadle - místě, kde kdysi vystupoval i Mozart.
„
Kvůli omezením spojeným s COVIDem jsme měli Stavovské divadlo jen v jednom časovém okně,“ vzpomíná Warner. „
Museli jsme natočit velkou scénu z konce sezóny současně se scénou z úplného začátku. Využít takovou úžasnou lokaci bylo fenomenální.“
Tvorba moderní pohádky
I přes dobové kostýmy, pečlivě vytvořené místním i mezinárodním týmem včetně výtvarníků Mikuláše Mikuly a Pavla Tatára, Warner trvá na tom, že témata seriálu jsou překvapivě moderní. Popisuje seriál jako „moderní pohádku“ o přetvoření samého sebe a o tom, jak se „nepravděpodobné stává možným“.
„
Témata moci a třídy jsou klíčová,“ vysvětluje Warner. „Vidím Camille jako mstící se feministickou sílu. Je to žena bez moci či prostředků, která musí být geniální, aby přežila ve světě, kde je sex měnou. Tyto myšlenky se odrážejí i v dnešních mocenských dynamikách: sociální média a influenceři jsou skvělým příkladem příležitosti k přetvoření samého sebe, přitom čelí soudu světa, který je sleduje.“
Silné herecké obsazení
Seriál shromažďuje obsazení, které kombinuje britskou divadelní šlechtu s elektrizujícími novými talenty. Kandidátka na Oscara Lesley Manville (The Crown) ovládá obraz jako mazaná markýza de Merteuil, zatímco Paloma Faith dodává lesk a intenzitu k zranitelné Florence de Regnier.
O herečce v hlavní roli, Alice Englert, Warner mluví s důrazem: „
Alice měla všechno. Citlivost, sílu, nebezpečí, zranitelnost a takovou inteligenci. Všechny nás ohromila.“ Složení ansámblu dále posilují hvězdy jako Carice van Houten (Game of Thrones), Michael McElhatton a Tom Wlaschiha (Das Boot), čímž vzniká svět, kde má každá postava tajemství, za které by bylo možné vraždit.
Konečný odpočet
Zatímco v pozadí bublá revoluce, Nebezpečné známosti kladou znepokojivou otázku: když se svádění stane zbraní bezmocných, kdo zůstane stát, až svět začne hořet?
Zjistěte, jak se české zámky staly jevištěm pro nejskandálnější svádění v dějinách. Nebezpečné známosti mají premiéru již 17. března ve 21:00, exkluzivně na Epic Drama.
zdroj: Viasat