Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 12. března 2026, svátek má Řehoř

Seriál Nebezpečné známosti na Epic Drama

DNES! | redakce | tisk | názory

Svádění je zbraň a Paříž bitevní pole. Jak ale diváci brzy zjistí, Francie 18. století má překvapivě známý obrys.

Tento březen přináší televizní stanice Epic Drama skandalózní novinku Nebezpečné známosti. Všech osm dílů návykového seriálu bude mít exkluzivní premiéru 17. března ve 21:00 hodin. Toto odvážné filmové dílo, které vzniklo dle nechvalně proslulého Laclosově románu z roku 1782, proměňuje nejikoničtější české památky v dekadentní, předrevoluční Paříž nasáklou aristokratickými intrikami a bezohlednou ambicí.

Původ toxicity: láska jako válka
Děj se odehrává v roce 1783. Nebezpečné známosti odhalují napínavý původ literárně nejbizardnějších antihrdinů: Camille (Alice Englert) a Pascala Valmonta (Nicholas Denton). Potkáváme je ne jako uhlazené manipulátory z románu, ale jako mladé, vášnivé milence vyřazené elitou a zoufale se snažící vrátit do vysoké společnosti.

Chtěla jsem prozkoumat, jak se z těchto dvou lidí, Merteuil a Valmonta, stane taková toxicita,“ říká showrunnerka Harriet Warner. „Chtěla jsem krajinu, kde se ta toxicita projeví jako obrana proti světu, v němž se snaží orientovat.“

Poháněni pronikavou mantrou „není to láska... je to válka“ zneužívají jediné moci, která jim zbyla: svádění. Když se prodírají zrádným světem intrikujících šlechticů a explicitních dopisů, musí se rozhodnout, zda jsou ochotni zničit jeden druhého, aby si znovu vydobyli místo mezi elitou.

V hlavní roli - Čechy
Ačkoli se příběh odehrává v srdci Francie, produkce našla svou duši v České republice. Natáčení probíhalo 120 dní od dubna do září 2021 a seriál slouží jako velkolepá přehlídka architektonických pokladů českého regionu. Pro diváky ve střední a východní Evropě je to vzácná příležitost vidět místní dědictví přetvořené v jeviště pro nejskandálnější milostný příběh dějin.

Producenti využili vyčerpávající seznam českých zámků a hradů, proměňujících jejich pozlacené salony v sídla francouzské moci:

• Velkolepé usedlosti: majestátní sály zámku Opočno a barokní nádhera Ploskovic a Libochovic posloužily jako pozadí pro honosné bály. Rozlehlá nádvoří Dolních Beřkovic, Kačiny a Roudnice nad Labem ztvárnila soukromé statky bojující aristokracie.

• Intimní a atmosférické: zámky Kosmonosy, Konopiště, Dobříš a Jemniště poskytly stinné lesy a intimní komnaty, kde se reputace ničí šeptem.

• Sakrální a tajemné: klášterní křížové chodby v klášterech Doksany a Plasy nabídly ostrý, chladný kontrast k horku pařížských ulic a byly využity pro napjaté mocenské hry a tajná setkání.

Pravé srdce produkce tvořila Praha. Kromě rozsáhlých exteriérů a ateliérů v Barrandově se natáčelo i v pražském Stavovském divadle - místě, kde kdysi vystupoval i Mozart.

Kvůli omezením spojeným s COVIDem jsme měli Stavovské divadlo jen v jednom časovém okně,“ vzpomíná Warner. „Museli jsme natočit velkou scénu z konce sezóny současně se scénou z úplného začátku. Využít takovou úžasnou lokaci bylo fenomenální.“

Tvorba moderní pohádky
I přes dobové kostýmy, pečlivě vytvořené místním i mezinárodním týmem včetně výtvarníků Mikuláše Mikuly a Pavla Tatára, Warner trvá na tom, že témata seriálu jsou překvapivě moderní. Popisuje seriál jako „moderní pohádku“ o přetvoření samého sebe a o tom, jak se „nepravděpodobné stává možným“.

Témata moci a třídy jsou klíčová,“ vysvětluje Warner. „Vidím Camille jako mstící se feministickou sílu. Je to žena bez moci či prostředků, která musí být geniální, aby přežila ve světě, kde je sex měnou. Tyto myšlenky se odrážejí i v dnešních mocenských dynamikách: sociální média a influenceři jsou skvělým příkladem příležitosti k přetvoření samého sebe, přitom čelí soudu světa, který je sleduje.“

Silné herecké obsazení
Seriál shromažďuje obsazení, které kombinuje britskou divadelní šlechtu s elektrizujícími novými talenty. Kandidátka na Oscara Lesley Manville (The Crown) ovládá obraz jako mazaná markýza de Merteuil, zatímco Paloma Faith dodává lesk a intenzitu k zranitelné Florence de Regnier.

O herečce v hlavní roli, Alice Englert, Warner mluví s důrazem: „Alice měla všechno. Citlivost, sílu, nebezpečí, zranitelnost a takovou inteligenci. Všechny nás ohromila.“ Složení ansámblu dále posilují hvězdy jako Carice van Houten (Game of Thrones), Michael McElhatton a Tom Wlaschiha (Das Boot), čímž vzniká svět, kde má každá postava tajemství, za které by bylo možné vraždit.

Konečný odpočet
Zatímco v pozadí bublá revoluce, Nebezpečné známosti kladou znepokojivou otázku: když se svádění stane zbraní bezmocných, kdo zůstane stát, až svět začne hořet?

Zjistěte, jak se české zámky staly jevištěm pro nejskandálnější svádění v dějinách. Nebezpečné známosti mají premiéru již 17. března ve 21:00, exkluzivně na Epic Drama.

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (8/8)
20:50 Otcové průmyslu (10/10)
21:20 Naše lázně - Jeseník (7/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (43)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (9)
23:00 Kriminálka Vegas (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (50)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Zralé víno
22:05 Kriminálka Staré Město (5)
23:20 Profesionálové 2 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (5, 6)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Láska a iné poklady
22:05 Komisár Montalbano
23:53 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Dedičstvo
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (14)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (6)
21:25 Muž na radnici (7)
22:50 Medicopter 117 (36)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook