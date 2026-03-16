Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara. ČT gratuluje tvůrcům

DNES! | redakce | tisk | názory

Dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, na jehož vzniku se podílela také Česká televize, získal Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Pro mezinárodně úspěšný snímek je to další ocenění, letos obdržel také britskou cenu BAFTA. Česká televize dokument uvede 5. května.

Česká televize gratuluje tvůrcům dánsko-českého dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi k získání Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Je to obrovský mezinárodní úspěch snímku, který přináší silné svědectví o současném Rusku a také o odvaze jednotlivce postavit se systému,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek a doplňuje: „Český tým přispěl významnou měrou ke vzniku snímku - českým producentem je společnost Pink, režiséry jsou David Borenstein a Pavel „Paša“ Talankin. Česká televize film podpořila již ve fázi výroby a já opět zdůrazňuji, že právě tyto formy spolupráce jsou nedílnou a významnou součástí veřejné služby, kterou společnosti poskytujeme.“

Dokument Pan Nikdo proti Putinovi (foto: Česká televize)
▲ Dokument Pan Nikdo proti Putinovi (foto: Česká televize)

Pan Nikdo proti Putinovi sleduje příběh ruského učitele Pavla „Paši“ Talankina z malého města, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku ve školství. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se však rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují každodenní život i vzdělávací systém v současném Rusku.

Úspěch filmu Pan Nikdo proti Putinovi potvrzuje sílu mezinárodní spolupráce a význam dokumentární tvorby, která dokáže otevírat důležitá témata a přinášet svědectví o současném světě. Snímek vznikl díky Dánskému filmovému institutu, Nordisk Film & TV Fond, FilmFyn, Fritt Ord, Státnímu fondu audiovize, Hermod Lannungs Fond. Ke spolupráci se připojili BBC Storyville, dánská DR a DR SALES, německé ZDF a ARTE, norská NRK, švédská SVT, švýcarská RTS, nizozemská VPRO.

Na snímku se podílela Česká televize, kterou v rámci této úspěšné spolupráce zastupovaly Tereza Polachová a Ivana Pauerová Miloševičová.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (11/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Příběh Tarzana, pána opic
22:15 Amelia
00:00 Babylon Berlín IV (4/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (8)
21:35 Specialisté (132)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (5)
21:30 Polda III (6)
22:40 Kriminálka Kraj I (1)
kanál SEZNAM 20:10 Dnes já, zítra ty!
22:25 Pád letu A800
01:00 Profesionálové 2 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 My sme Leroyovci
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Dobrý vírus
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (8)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (7)
21:45 Čas pracuje pro vraha
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook