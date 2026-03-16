Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Jarní večery s Film+: Od československých klasik po světové hity

Jak se zima pomalu vzdaluje a objevují se první známky jara, večery přirozeně lákají k pomalejšímu tempu a malým rituálům pohodlí. Teplý nápoj, klidný okamžik na pohovce a dobrý film se stávají dokonalým způsobem, jak přivítat novou sezónu.

Během března přináší Film+ divákům pestrou nabídku filmů, která kombinuje oblíbené československé klasiky s mezinárodními trháky, kultovními komediemi a akčními dobrodružstvími.

Československé příběhy s nadčasovým kouzlem
Coming-of-age komedie Matěji, proč tě holky nechtějí? bude k vidění 22. března a představí hlavního hrdinu Matěje Hurku, plachého učně prožívajícího strasti první lásky. Matěj žije se svou babičkou na venkově a provází diváky příběhem plným pohody a humoru, v němž se snaží vyrovnat s mládežnickou nejistotou.

Československý výběr končí 29. března výraznou adaptací Juraje Herze Panna a netvor (1978). Film se vzdaluje od tradiční pohádkové verze Kráska a zvíře, a naopak nabízí temnější atmosféru, která jej odlišuje od klasického zpracování této oblíbené pohádky.

Světové hity a dobrodružství na velkém plátně
Komediální vložku přináší 17. března kultovní parodie Bulšit, která představuje přehnané klišé klasických amerických středoškolských filmů a nabízí humor plný popkulturních odkazů.

Na příběh vzpoury v Hunger Games: Síla vzdoru - část 1 se diváci mohou těšit 21. března. Okrsky povstávají proti Kapitolu, zatímco Katniss se zdráhavě stává symbolickou tváří revoluce.

Stejný večer si diváci mohou užít stylový akční thriller Roberta Rodrigueze Tenkrát v Mexiku. Antonio Banderas se vrací jako legendární pistolník El Mariachi, který se zaplete do nebezpečného politického spiknutí.

24. března se vrací komedie Ten Největší. Odlehčený příběh malého podvodníka s realitami, který se připravuje na vězení učením bojových umění od excentrického mistra.

25. března se vysílá klasická kriminální komedie Nečistá hra v čele s Chevym Chasem v hravém příběhu plném tajemství, humoru a nečekaných zvratů.

Epická sága dosáhne dramatického vyvrcholení 28. března v Hunger Games: Síla vzdoru - část 2, kdy Katniss vede poslední misi proti Kapitolu.

Na konci měsíce, 29. března, diváci uvidí akční thriller Chaos s Jasonem Stathamem, který sleduje napjaté vyšetřování složité loupeže v bance.

Březnové programové hity zakončí 30. března vizuálně bohaté akční dobrodružství Assassin's Creed, inspirované populární videohrou.

zdroj: Film+

Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (11/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Příběh Tarzana, pána opic
22:15 Amelia
00:00 Babylon Berlín IV (4/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (8)
21:35 Specialisté (132)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (5)
21:30 Polda III (6)
22:40 Kriminálka Kraj I (1)
kanál SEZNAM 20:10 Dnes já, zítra ty!
22:25 Pád letu A800
01:00 Profesionálové 2 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 My sme Leroyovci
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Dobrý vírus
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (8)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (7)
21:45 Čas pracuje pro vraha
23:30 Skutečné příběhy

