Jarní večery s Film+: Od československých klasik po světové hity
Jak se zima pomalu vzdaluje a objevují se první známky jara, večery přirozeně lákají k pomalejšímu tempu a malým rituálům pohodlí. Teplý nápoj, klidný okamžik na pohovce a dobrý film se stávají dokonalým způsobem, jak přivítat novou sezónu.
Během března přináší Film+ divákům pestrou nabídku filmů, která kombinuje oblíbené československé klasiky s mezinárodními trháky, kultovními komediemi a akčními dobrodružstvími.
Československé příběhy s nadčasovým kouzlem
Coming-of-age komedie Matěji, proč tě holky nechtějí? bude k vidění 22. března a představí hlavního hrdinu Matěje Hurku, plachého učně prožívajícího strasti první lásky. Matěj žije se svou babičkou na venkově a provází diváky příběhem plným pohody a humoru, v němž se snaží vyrovnat s mládežnickou nejistotou.
Československý výběr končí 29. března výraznou adaptací Juraje Herze Panna a netvor (1978). Film se vzdaluje od tradiční pohádkové verze Kráska a zvíře, a naopak nabízí temnější atmosféru, která jej odlišuje od klasického zpracování této oblíbené pohádky.
Světové hity a dobrodružství na velkém plátně
Komediální vložku přináší 17. března kultovní parodie Bulšit, která představuje přehnané klišé klasických amerických středoškolských filmů a nabízí humor plný popkulturních odkazů.
Na příběh vzpoury v Hunger Games: Síla vzdoru - část 1 se diváci mohou těšit 21. března. Okrsky povstávají proti Kapitolu, zatímco Katniss se zdráhavě stává symbolickou tváří revoluce.
Stejný večer si diváci mohou užít stylový akční thriller Roberta Rodrigueze Tenkrát v Mexiku. Antonio Banderas se vrací jako legendární pistolník El Mariachi, který se zaplete do nebezpečného politického spiknutí.
24. března se vrací komedie Ten Největší. Odlehčený příběh malého podvodníka s realitami, který se připravuje na vězení učením bojových umění od excentrického mistra.
25. března se vysílá klasická kriminální komedie Nečistá hra v čele s Chevym Chasem v hravém příběhu plném tajemství, humoru a nečekaných zvratů.
Epická sága dosáhne dramatického vyvrcholení 28. března v Hunger Games: Síla vzdoru - část 2, kdy Katniss vede poslední misi proti Kapitolu.
Na konci měsíce, 29. března, diváci uvidí akční thriller Chaos s Jasonem Stathamem, který sleduje napjaté vyšetřování složité loupeže v bance.
Březnové programové hity zakončí 30. března vizuálně bohaté akční dobrodružství Assassin's Creed, inspirované populární videohrou.
zdroj: Film+