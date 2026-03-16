Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Nová moderátorská posila Sportovních novin TV Markíza

Redakce sportu TV Markíza se rozrůstá o novou moderátorskou tvář. K týmu Sportovních novin se připojuje Simona Leskovská, která má za sebou léta zkušeností ve sportovním prostředí.

Simona Leskovská dlouhodobě patří mezi stabilní pilíře večerního zpravodajského bloku a divákům každý den přináší přehled nejdůležitějších sportovních událostí z domova i ze světa.

Leskovská přichází do Markízy s bohatými zkušenostmi ze sportovního prostředí, ve kterém působí již více než dvanáct let. Její zájem o dění na sportovní scéně a důkladná znalost prostředí patří mezi její výrazné přednosti.

▲ Simona Leskovská moderátorkou Sportovních novin TV Markíza (foto: Peter Zakovic, TV Markíza)

„Športové noviny“ TV Markíza přinášejí divákům každý den přehled nejdůležitějších sportovních událostí z domova i ze světa. Kromě výsledků a aktuálního dění nabízí také rozhovory, reportáže z významných sportovních akcí či pohledy do zákulisí sportovního světa.

Simona Leskovská se promluví divákům ve studiu Sportovních novin už ve středu 18. března, kde spolu s kolegy přinese divákům nejaktuálnější informace ze světa sportu.

zdroj: Markíza

Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Konec hudebních kanálů Thats TV
