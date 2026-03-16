Nová moderátorská posila Sportovních novin TV Markíza
Redakce sportu TV Markíza se rozrůstá o novou moderátorskou tvář. K týmu Sportovních novin se připojuje Simona Leskovská, která má za sebou léta zkušeností ve sportovním prostředí.
Simona Leskovská dlouhodobě patří mezi stabilní pilíře večerního zpravodajského bloku a divákům každý den přináší přehled nejdůležitějších sportovních událostí z domova i ze světa.
Leskovská přichází do Markízy s bohatými zkušenostmi ze sportovního prostředí, ve kterém působí již více než dvanáct let. Její zájem o dění na sportovní scéně a důkladná znalost prostředí patří mezi její výrazné přednosti.
„Športové noviny“ TV Markíza přinášejí divákům každý den přehled nejdůležitějších sportovních událostí z domova i ze světa. Kromě výsledků a aktuálního dění nabízí také rozhovory, reportáže z významných sportovních akcí či pohledy do zákulisí sportovního světa.
Simona Leskovská se promluví divákům ve studiu Sportovních novin už ve středu 18. března, kde spolu s kolegy přinese divákům nejaktuálnější informace ze světa sportu.
zdroj: Markíza