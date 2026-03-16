Dream Team - z kina rovnou na prima+

Pondělí, 16. března 2026, svátek má Elena/Herbert

Diváci, kteří nestihli komedii Dream Team v kinech, si ji brzy budou moci vychutnat i doma. Film inspirovaný skutečným paralympijským skandálem ze Sydney 2000 s Martinem Hofmannem, Jakubem Prachařem a Petrou Polnišovou uvede streamovací platforma prima+ už 25. března.

treamovací platforma prima+ přinese komedii Dream Team jako první VOD služba, přestože je snímek stále součástí kinodistribuce.

Hlavním hrdinou komedie Dream Team je rázný a svérázný basketbalový trenér Marek (Martin Hofmann), který neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon (Martin Polišenský), který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.

▲ prima+ nabídne komedii Dream Team (foto: FTV Prima)

V tom okamžiku zasáhne jeho soused a neúspěšný divadelní režisér Daniel (Jakub Prachař) s kuriózním plánem. Ten spočívá v tom, že mu pomůže sestavit tým ze zdravých basketbalistů, kteří budou mentální postižení předstírat. Daniel přesvědčí Marka, že jen tak mají šanci uspět a probojovat se na paralympijské hry v brazilském Riu. Je to sice šíleně neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho Šimon šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců brzy nabírá směr Rio. Až pod horkým brazilským sluncem si Marek uvědomí, do jak velkého průšvihu se řítí a že tuhle „životní zatáčku“ půjde vybrat jen hodně těžko.

Film Dream Team je nejen plný bláznivých komických situací, ale vypráví také o osobní cti a síle rodičovské lásky. Tvůrci se inspirovali skutečným příběhem, který se stal na paralympiádě v Sydney v roce 2000. Scénář Petra Kolečka zrežíroval Jonáš Karásek a vedle Martina Hofmanna zazáří Martin Polišenský, herec s Downovým syndromem.

Postavu Markova syna Šimona ztvárnil Martin Polišenský, herec s Downovým syndromem.

V dalších rolích se objeví Sara Sandeva, Miroslav Krobot, Robin Ferro, Radek Lajfr, Bekim Aziri, Lekovič a další.

Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Konec hudebních kanálů Thats TV
kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (11/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Příběh Tarzana, pána opic
22:15 Amelia
00:00 Babylon Berlín IV (4/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (8)
21:35 Specialisté (132)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (5)
21:30 Polda III (6)
22:40 Kriminálka Kraj I (1)
kanál SEZNAM 20:10 Dnes já, zítra ty!
22:25 Pád letu A800
01:00 Profesionálové 2 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 My sme Leroyovci
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Dobrý vírus
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (8)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (7)
21:45 Čas pracuje pro vraha
23:30 Skutečné příběhy

