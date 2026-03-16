Dream Team - z kina rovnou na prima+

Diváci, kteří nestihli komedii Dream Team v kinech, si ji brzy budou moci vychutnat i doma. Film inspirovaný skutečným paralympijským skandálem ze Sydney 2000 s Martinem Hofmannem, Jakubem Prachařem a Petrou Polnišovou uvede streamovací platforma prima+ už 25. března.
treamovací platforma prima+ přinese komedii Dream Team jako první VOD služba, přestože je snímek stále součástí kinodistribuce.
Hlavním hrdinou komedie Dream Team je rázný a svérázný basketbalový trenér Marek (Martin Hofmann), který neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon (Martin Polišenský), který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
V tom okamžiku zasáhne jeho soused a neúspěšný divadelní režisér Daniel (Jakub Prachař) s kuriózním plánem. Ten spočívá v tom, že mu pomůže sestavit tým ze zdravých basketbalistů, kteří budou mentální postižení předstírat. Daniel přesvědčí Marka, že jen tak mají šanci uspět a probojovat se na paralympijské hry v brazilském Riu. Je to sice šíleně neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho Šimon šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců brzy nabírá směr Rio. Až pod horkým brazilským sluncem si Marek uvědomí, do jak velkého průšvihu se řítí a že tuhle „životní zatáčku“ půjde vybrat jen hodně těžko.
Film Dream Team je nejen plný bláznivých komických situací, ale vypráví také o osobní cti a síle rodičovské lásky. Tvůrci se inspirovali skutečným příběhem, který se stal na paralympiádě v Sydney v roce 2000. Scénář Petra Kolečka zrežíroval Jonáš Karásek a vedle Martina Hofmanna zazáří Martin Polišenský, herec s Downovým syndromem.
Postavu Markova syna Šimona ztvárnil Martin Polišenský, herec s Downovým syndromem.
V dalších rolích se objeví Sara Sandeva, Miroslav Krobot, Robin Ferro, Radek Lajfr, Bekim Aziri, Lekovič a další.
