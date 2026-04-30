Čtvrtek, 30. dubna 2026, svátek má Blahoslav

TV Nova uvede dokument Jiřina Bohalová: A jede se furt dál...

Režisér a producent Michal Čoudek získal unikátní přístup k legendě českého filmu a divadla Jiřině Bohdalové. V otevřené a upřímné zpovědi herečka mluví o svém životě, láskách, kariéře i výzvách spojených s pokročilým věkem.

Dokument nabízí dosud neviděné rodinné záběry s dcerou Simonou Stašovou a vnukem Vojtou, stejně jako vzpomínky blízkých kolegů (např. Karel Šíp, Miroslav Donutil, Štěfan Margita, Miroslav Etzler a další), ale třeba i bývalého prezidenta ČR Miloše Zemana. Vznikl tak dojemný i vtipný portrét ženy, která nikdy nepřestala milovat život a svou práci. I v 95 letech se řídí svým mottem: „A jede se furt dál.“

▲ Dokument Jiřina Bohalová: A jede se furt dál... (foto: TV Nova)

Lidi a filmaře si moc nepouštím do soukromí, ale ukecal mě můj vnuk Vojta, a tak mohl tento film vzniknout,“ popisuje Jiřina Bohdalová okolnosti natáčení. „Moc paní Bohdalové děkuji za její otevřenost. Věřím, že většina informací, které v dokumentu zazní, bude pro diváky nová,“ říká režisér Michal Čoudek.

Velký prostor ve filmu dostává i Bohdalové dcera, herečka Simona Stašová: „Maminka mě nepřestává překvapovat. Klame tělem - vypadá skoro stejně stará jako já. A i když jí není dobře a už nemůže, stejně vstane a jde dál. Pořád se zajímá o filmy i o dění kolem sebe. Baví ji život.“

Dokument Jiřina Bohalová: A jede se furt dál... uvede TV Nova v neděli 3. května 2026 ve 21:20 hodin.

zdroj: Nova

Nový sportovní volný HD kanál před startem
MCM ukončí 30. června vysílání
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (6/10)
21:30 Cyklodálky 2 (3/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (1)
21:50 Survivor Česko & Slovensko V (30)
23:10 Kriminálka Vegas III (2)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (64)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Léto s kovbojem
22:05 Kriminálka Staré Město 2 (5)
23:15 Profesionálové 4 (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (19, 20)
22:15 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (2/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:44 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Nevinnosť
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (8)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Stříbrná pila (3)
22:05 Stříbrná pila (4)
23:05 Drahé tety a já

