TV Nova uvede dokument Jiřina Bohalová: A jede se furt dál...
Režisér a producent Michal Čoudek získal unikátní přístup k legendě českého filmu a divadla Jiřině Bohdalové. V otevřené a upřímné zpovědi herečka mluví o svém životě, láskách, kariéře i výzvách spojených s pokročilým věkem.
Dokument nabízí dosud neviděné rodinné záběry s dcerou Simonou Stašovou a vnukem Vojtou, stejně jako vzpomínky blízkých kolegů (např. Karel Šíp, Miroslav Donutil, Štěfan Margita, Miroslav Etzler a další), ale třeba i bývalého prezidenta ČR Miloše Zemana. Vznikl tak dojemný i vtipný portrét ženy, která nikdy nepřestala milovat život a svou práci. I v 95 letech se řídí svým mottem: „A jede se furt dál.“
„
Lidi a filmaře si moc nepouštím do soukromí, ale ukecal mě můj vnuk Vojta, a tak mohl tento film vzniknout,“ popisuje Jiřina Bohdalová okolnosti natáčení. „Moc paní Bohdalové děkuji za její otevřenost. Věřím, že většina informací, které v dokumentu zazní, bude pro diváky nová,“ říká režisér Michal Čoudek.
Velký prostor ve filmu dostává i Bohdalové dcera, herečka Simona Stašová: „Maminka mě nepřestává překvapovat. Klame tělem - vypadá skoro stejně stará jako já. A i když jí není dobře a už nemůže, stejně vstane a jde dál. Pořád se zajímá o filmy i o dění kolem sebe. Baví ji život.“
Dokument Jiřina Bohalová: A jede se furt dál... uvede TV Nova v neděli 3. května 2026 ve 21:20 hodin.
zdroj: Nova