Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 29. dubna 2026, svátek má Robert

Nový formát Pause Ad přichází na prima+

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima představuje Pause Ad, inovativní reklamní formát pro Smart TV, který kombinuje stoprocentní viditelnost s nerušivým uživatelským zážitkem.

Maximální pozornost v momentě klidu
Hlavní předností formátu Pause Ad je jeho inteligentní spouštěč. Reklama se divákovi zobrazí pouze v momentě, kdy aktivně interaguje s ovladačem a pozastaví sledovaný obsah. Tím je zajištěna 100% viewability (viditelnost), aniž by docházelo k přerušování samotného diváckého zážitku během přehrávání.

Reklamní formát Pause AD na prima+ (foto: FTV Prima)
▲ Reklamní formát Pause AD na prima+ (foto: FTV Prima)

 
Pause Ad nabízí inzerentům jedinečnou příležitost spojit se s diváky jejich oblíbených pořadů a filmů v rámci CTV. Umožňuje značkám doručit relevantní sdělení ve správný čas a na správném místě - během přirozené, divákem zvolené přestávky v příběhu,“ říká Hung Hguyen, komerční ředitel rozvoje online.
 
Technická specifikace a funkčnost
Pause Ad je navržen jako statický Full-Screen Overlay, který vyplní celou obrazovku ve vysokém rozlišení 1920 x 1080 px.
 
1. Automatické ukončení: Reklama zmizí okamžitě po opětovném spuštění videa (tlačítko Play) nebo ji lze zavřít manuálně.
2. Vysoký konverzní potenciál: Formát je ideální pro nasazení slevových kódů, QR kódů nebo časově omezených akčních nabídek.
 
Nový formát Prima doporučuje využívat v rámci tzv. „Premium Visibility Pack“ v kombinaci s klasickými in-stream formáty, jako jsou pre-rolly nebo mid-rolly. Pause Ad je připraven k nasazení od nejbližšího aktualizačního cyklu aplikace.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Iva Šmoldase
21:35 Pupendo
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (10/12)
21:30 Když Bůh bolí
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (29)
23:30 Kriminálka Vegas III (1)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (95)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (10)
21:25 Lajna 3 (3,4)
22:30 Pravá a levá ruka ďábla
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Chateau Thierry
22:05 Bez stopy - Prípad Nathalie B.
23:37 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha (1/4)
21:00 Spojenci Zeme
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook