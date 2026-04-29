Nový formát Pause Ad přichází na prima+
Skupina Prima představuje Pause Ad, inovativní reklamní formát pro Smart TV, který kombinuje stoprocentní viditelnost s nerušivým uživatelským zážitkem.
Maximální pozornost v momentě klidu
Hlavní předností formátu Pause Ad je jeho inteligentní spouštěč. Reklama se divákovi zobrazí pouze v momentě, kdy aktivně interaguje s ovladačem a pozastaví sledovaný obsah. Tím je zajištěna 100% viewability (viditelnost), aniž by docházelo k přerušování samotného diváckého zážitku během přehrávání.
Pause Ad nabízí inzerentům jedinečnou příležitost spojit se s diváky jejich oblíbených pořadů a filmů v rámci CTV. Umožňuje značkám doručit relevantní sdělení ve správný čas a na správném místě - během přirozené, divákem zvolené přestávky v příběhu,“ říká Hung Hguyen, komerční ředitel rozvoje online.
Technická specifikace a funkčnost
Pause Ad je navržen jako statický Full-Screen Overlay, který vyplní celou obrazovku ve vysokém rozlišení 1920 x 1080 px.
1. Automatické ukončení: Reklama zmizí okamžitě po opětovném spuštění videa (tlačítko Play) nebo ji lze zavřít manuálně.
2. Vysoký konverzní potenciál: Formát je ideální pro nasazení slevových kódů, QR kódů nebo časově omezených akčních nabídek.
Nový formát Prima doporučuje využívat v rámci tzv. „Premium Visibility Pack“ v kombinaci s klasickými in-stream formáty, jako jsou pre-rolly nebo mid-rolly. Pause Ad je připraven k nasazení od nejbližšího aktualizačního cyklu aplikace.
zdroj: FTV Prima