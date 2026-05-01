Na TV Nova míří poprvé hit Jitřní záře

Jeden z prvních a nejúspěšnějších projektů značky Voyo Originál, seriál Jitřní záře, se poprvé představí divákům TV Nova. Dramatický rodinný příběh inspirovaný skutečnými osudy, který otevírá palčivá témata svobody jedince a hranic nejen státní moci, odstartuje v neděli 3. května ve 20:20 hodin.
Šestidílná série Jitřní záře na ploše patnácti let sleduje osud rodiny Junkových, která se rozhodne opustit město a žít alternativním způsobem na Šumavě. Konflikt s úřady a okolím vyvrcholí v momentě, kdy dají své dceři nepovolené jméno Jitřní záře, což spustí soukolí vedoucí až k odebrání dítěte sociální službou. Příběh ale nehledá černobílá řešení, spíše ukazuje, že každá strana má svou pravdu. Seriál je o konfliktu hodnot, kde se kompromisy hledají těžko.
Seriál zaujal diváky i odbornou poroty již během svých festivalových cestách. V premiéře byl uveden na Zlín Film Festivalu 2022, úspěch následoval i na 54. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, kde získal cenu za nejlepší seriál.
Pod sérií je podepsána kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó, jejíž tvorba se stabilně opírá o silná společenská témata. Stojí také například za špionážním hitem Extraktoři, jehož druhá řada se právě připravuje pro Oneplay.
Jitřní záři vyrobila společnost Bionaut Vratislava Šlajera, která s Lenkou Szántó spolupracuje i na dalším diváckém hitu Záhadné případy, jehož druhá řada je těsně před startem natáčení. Scénář je dílem Hany a Dana Wlodarczykových, přičemž Dan se ujal i režie. Ti v současnosti finišují nový projekt pro Oneplay - seriál Recordwoman (též Bionaut).
zdroj: Nova