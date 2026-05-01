Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

Na TV Nova míří poprvé hit Jitřní záře

Jeden z prvních a nejúspěšnějších projektů značky Voyo Originál, seriál Jitřní záře, se poprvé představí divákům TV Nova. Dramatický rodinný příběh inspirovaný skutečnými osudy, který otevírá palčivá témata svobody jedince a hranic nejen státní moci, odstartuje v neděli 3. května ve 20:20 hodin.

Šestidílná série Jitřní záře na ploše patnácti let sleduje osud rodiny Junkových, která se rozhodne opustit město a žít alternativním způsobem na Šumavě. Konflikt s úřady a okolím vyvrcholí v momentě, kdy dají své dceři nepovolené jméno Jitřní záře, což spustí soukolí vedoucí až k odebrání dítěte sociální službou. Příběh ale nehledá černobílá řešení, spíše ukazuje, že každá strana má svou pravdu. Seriál je o konfliktu hodnot, kde se kompromisy hledají těžko.

▲ Série Jitřní záře (foto: Richard Hodonický, TV Nova)

Seriál zaujal diváky i odbornou poroty již během svých festivalových cestách. V premiéře byl uveden na Zlín Film Festivalu 2022, úspěch následoval i na 54. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, kde získal cenu za nejlepší seriál.

Pod sérií je podepsána kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó, jejíž tvorba se stabilně opírá o silná společenská témata. Stojí také například za špionážním hitem Extraktoři, jehož druhá řada se právě připravuje pro Oneplay.

Jitřní záři vyrobila společnost Bionaut Vratislava Šlajera, která s Lenkou Szántó spolupracuje i na dalším diváckém hitu Záhadné případy, jehož druhá řada je těsně před startem natáčení. Scénář je dílem Hany a Dana Wlodarczykových, přičemž Dan se ujal i režie. Ti v současnosti finišují nový projekt pro Oneplay - seriál Recordwoman (též Bionaut).

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Definice lásky
kanál CT2 20:00 Smůla
21:50 Nepřítel pod hladinou
23:25 Jiný muž, jiná šance
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (9)
21:10 Sex O´Clock II (10)
22:10 Wonder Woman 1984
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dvojníci
22:30 Konvoi
00:35 Katakomby
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu v Brazílii
22:10 Sex Files (2)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Vojenský čin roka
21:55 Pianista
00:20 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Sisi IV (6/6)
21:10 Neplatené voľno
22:20 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (15, 16)
23:00 Partička
00:50 Horná Dolná XII. (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt stopařek
22:05 Dr. Dokonalý (1/16)
23:05 Medicopter 117 (62)

