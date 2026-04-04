Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Express AT2 zaparkován na 56E a šíří první multiplexy

Z orbitální pozice 56°E jsou opět šířeny televizní a rozhlasové programy. Na této pozici zahájil testovací provoz ruský komunikační satelit Express AT2, který částečně nahradí kapacitu za ztracený Express AT1.

Družice Express AT1 přestala před měsícem poskytovat své služby. Satelitní operátor RSCC ve spolupráci s výrobcem družice mohl po provedených zkouškách konstatovat, že družice Express AT1 je ztracená. Jako náhradu za tuto družici poskytne svým zákazníkům a koncovým divákům jiný komunikační aparát - Express AT2. Ten je uveden do provozu po měsíci od havárie původní družice. Důvodem je původní umístění. Express AT2 byl zaparkován na pozici 140°E a trvalo měsíc, než se družice dostala na novou pozici 56°E.

Express AT2 ale není rovnocenná náhrada za Express AT1. Zatímco zničený (ztracený) Express AT1 měl celkem 32 transpondérů v Ku pásmu, náhradní Express AT2 má polovinu kapacity - tedy jen 16 transpondérů. Výhodou je, že poskytuje kapacitu s kruhovými polarizacemi - levotočivé a pravotočivé, kterou používal i původní satelit.

V době publikování textu bylo v provozu prvních pět transpondérů pro operátory služeb Russkij Mir a Trikolor TV. Vysílání je krátkodobě z technických důvodů poskytováno FTA.

Express AT2 byl vyvinut společnostmi M.F. Rešetnev (Rusko) a Thales Alenia Space (Francie) na objednávku RSCC. Satelit byl vypuštěn z kosmodromu Bajkonur 16. března 2014 a do provozu byl uveden 27. května 2014. Náhradní družice je již na konci své životnosti, která byla odhadnuta na 15 let.

technické parametry:

• Express AT2 (56°E), freq. 12,188 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,207 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,284 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,341 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,418 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

