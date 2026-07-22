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Ariane 6 vynese meteorologickou družici MTG-I2

DNES! | redakce | tisk | názory

Specializovaná raketa Ariane 62, což je konfigurace se dvěma nosiči rakety Ariane 6, vynese dne 27. srpna 2026 na oběžnou dráhu druhou družici Meteosat Third Generation Imager, MTG-I2.

MTG-I2, navazující na dlouhodobé partnerství mezi ESA a EUMETSAT, je součástí evropského geostacionárního meteorologického satelitního systému nové generace, který poskytuje vylepšené snímky pro včasnou detekci rychle se rozvíjejících silných bouří, předpověď počasí a monitorování klimatu.

Kombinace inovativních přístrojů MTG a jejich zvýšeného rozlišení a citlivosti nabízí významné vylepšení oproti Meteosatu druhé generace, zejména v náročném úkolu včasné detekce a predikce rychle se vyvíjejících a potenciálně nebezpečných povětrnostních jevů, jako jsou silné bouřky. Systém MTG je nejkomplexnější a nejinovativnější meteorologický geostacionární systém, jaký kdy byl postaven. Jeho flotila bude zahrnovat dvě zobrazovací družice a jednu sondážní družici na oběžné dráze 36 000 km nad Zemí.

Mise s označením VA270 bude čtvrtou misí rakety Ariane 6 v tomto roce a prvním letem na geostacionární oběžnou dráhu. Start proběhne z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Očekává se, že mise bude trvat přibližně 36 minut od startu do oddělení družice.

Družice MTG-I2 doplní první rodinu systému MTG, nejvýkonnější meteorologické konstelace na světě. MTG-I2 bude poskytovat rychlé skenování nad Evropou každé 2,5 minuty ve spolupráci s Meteosatem-12 (MTG-I1), který byl v prosinci 2022 úspěšně vypuštěn raketou Ariane 5 VA259, čímž zajistí kontinuitu a odolnost evropských operačních meteorologických služeb.

zdroj: Arianespace

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