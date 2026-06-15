Orange přidává tři nové stanice, včetně kanálů BBC

Orange přidává tři nové stanice, včetně kanálů BBCDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní nabídka telekomunikačního operátora Orange Slovensko se dnes rozšiřuje o tři nové televizní kanály, které jsou určeny pro různé cílové skupiny. Zákazníci se dočkali i nových kanálů BBC
Jako první operátor na trhu nabízí novou stanici Dog & Cat TV. Dále se nabídka Orange Slovensko rozšiřuje o kvalitní produkci BBC prostřednictvím stanic BBC First a BBC Earth.
Orange jako první operátor na Slovensku nabízí nový televizní kanál Dog & Cat TV, který nabízí prémiový obsah věnovaný domácím mazlíčkům, zejména kočkám a psům. Stanice chce fanouškům a majitelům zvířat informovat přes různé reportáže, poskytovat jim rady od specialistů na zdraví, výživu a výcvik. V programové struktuře jsou i magazíny a dokumentární filmy zachycující skutečné příběhy a překvapující objevy. Stanice bude standardně nabízena od balíčku "Televízia L", od 15. června do 31. srpna 2026 bude v rámci promo akce dostupná pro všechny i s nižšími tarify.
Druhou sérií novinek je zařazení programů BBC Earth a BBC First. Obě stanice poskytují vysoce kvalitní produkci z dílny BBC, přičemž se neustále rozšiřuje o nové formáty.
BBC Earth hledá cesty, jak inspirovat publikum sdílením neskutečných zázraků našeho světa. Atraktivní TV kanál prezentuje práci světově uznávaných faktických filmových tvůrců a bere své diváky na napínavé cesty objevů. Od nejmenšího tvora pod mikroskopem až po nekonečná rozšíření vesmíru, BBC Earth přináší divákům neskutečně blízký pohled s dechberoucí akcí či strhujícími nápady a je známý i premiérami exkluzivit s komentáři David Attenborougha. Do nabídky TV stanice se dostaly série Planet Earth, Blue Planet či Kingdom, v červenci se vrátí také Asia.
BBC Earth bude dostupný od balíčku "Televízia M".
BBC First je orientován na špičkovou britskou seriálovou tvorbu. Fanoušci se mohou při něm těšit na originální prémiové produkce z UK s množstvím známých tváří a od oceňovaných tvůrců. BBC First se snaží přinášet nezapomenutelné příběhy z britské perspektivy, které se snaží podnítit i vášnivé konverzace o dílech. V červnu se na objeví tituly Maigret, Z pera Charlese Dickense, Nezapomenuté, v červenci přibudou Luther, Skandál v Richford Lake, Scottova a Baileyová i populární Sherlock.
BBC First bude zařazen v tematickém balíku "Zahraničný" a "Filmový balík".