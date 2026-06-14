Fut M Baloncesto 3 - programová novinka na Astře

Fut M Baloncesto 3 - programová novinka na AstřeDNES! | redakce | tisk | názory
Na kapacitě španělské satelitní platformy Movistar Plus na družici Astra 1P (19,2°E) byl spuštěn nový sportovní kanál Fut M Baloncesto 3. Operátor poskytuje nekryptované, volné ( FTA) vysílání. Takže pro příjem není nutná žádná přístupová karta a předplatné.
Stanice se vysílá z transpondéru číslo 58, na kmitočtu 10,847 GHz s vertikální polarizací.
Fut M Baloncesto 3 se vysílá FTA z kapacity Movistar Plus v klasickém SD rozlišení (MPEG-2) a obsahuje tři audio stopy, které jsou identifikované jako "spa", "dos" a "tre". Na každé z nich se vysílá stejný zvuk.
Název kanálu odkazuje na basketbalové programy, ale ve skutečnosti tomu tak není. Vysílání se skládá z archivních zápasů, dokumentů a rozhovorů s hráči, trenéry a funkcionáři. Obsah stanice dokumentuje historické události a klíčové momenty španělského fotbalu - především La Ligy a prestižních turnajů UEFA a FIFA. Pořady jsou originální - některé z nich byly vytvořeny během působení Canal+ ve Španělsku. Kanál představuje španělské fotbalisty na významných sportovních turnajích.
Plný název stanice Fut M Baloncesto 3 by mohl být Futbol Mundial Baloncesto 3.
Kanál byl spuštěn na satelitu 10. června 2026. Den před začátkem mistrovství světa ve fotbale 2026, který se koná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
technické parametry - Fut M Baloncesto 3:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,847 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: satkurier.pl