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Fut M Baloncesto 3 - programová novinka na Astře

DNES! | redakce | tisk | názory

Na kapacitě španělské satelitní platformy Movistar Plus na družici Astra 1P (19,2°E) byl spuštěn nový sportovní kanál Fut M Baloncesto 3. Operátor poskytuje nekryptované, volné ( FTA) vysílání. Takže pro příjem není nutná žádná přístupová karta a předplatné.

Stanice se vysílá z transpondéru číslo 58, na kmitočtu 10,847 GHz s vertikální polarizací.

Fut M Baloncesto 3 se vysílá FTA z kapacity Movistar Plus v klasickém SD rozlišení (MPEG-2) a obsahuje tři audio stopy, které jsou identifikované jako "spa", "dos" a "tre". Na každé z nich se vysílá stejný zvuk.

Název kanálu odkazuje na basketbalové programy, ale ve skutečnosti tomu tak není. Vysílání se skládá z archivních zápasů, dokumentů a rozhovorů s hráči, trenéry a funkcionáři. Obsah stanice dokumentuje historické události a klíčové momenty španělského fotbalu - především La Ligy a prestižních turnajů UEFA a FIFA. Pořady jsou originální - některé z nich byly vytvořeny během působení Canal+ ve Španělsku. Kanál představuje španělské fotbalisty na významných sportovních turnajích.

Plný název stanice Fut M Baloncesto 3 by mohl být Futbol Mundial Baloncesto 3.

Kanál byl spuštěn na satelitu 10. června 2026. Den před začátkem mistrovství světa ve fotbale 2026, který se koná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.

technické parametry - Fut M Baloncesto 3:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,847 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

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kanál CT1 20:15 Případ dvou manželek
21:30 Výborná SHOW
22:15 Silnější než já
kanál CT2 20:00 Provaz a kolt
21:35 2010: Druhá vesmírná odysea
23:25 Osudy odsouzených žen
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (14)
21:35 Kriminálka Anděl III (3)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
23:00 Neporazitelný Barbar Conan
01:05 Gangy New Yorku
kanál SEZNAM 20:10 Hrabě Monte Christo (1)
22:25 Dokonalá partie
00:00 Peklo
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Ztracená v lásce
21:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:45 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia
21:30 Srdcia
22:25 A hora bude kvitnúť (4/6)
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko III
20:35 Hľadá sa Pavel Hrúz
21:30 Viditeľný svet
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná VI. (9)
21:35 Horná Dolná VI. (10)
22:40 Horná Dolná VI. (11)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Tetička
22:15 Všechno, co mám rád
00:00 Soudní síň - CZ

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