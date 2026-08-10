BBC Player na podzim na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
BBC Studios a skupina Prima uzavřely partnerství, díky němuž bude služba BBC Player nově dostupná na streamovací platformě prima+ v České republice.
Předplatitelé prima+ tak už letos na podzim získají přístup k BBC Player - videotéce s obsahem napříč různými žánry, jejíž nabídka se postupně rozroste na více než 1 000 hodin prémiového britského obsahu. Služba bude dostupná předplatitelům tarifů LIGHT i PREMIUM.
BBC Player nabídne rozsáhlou knihovnu oceňovaných dramat, komedií, dokumentů, přírodopisných pořadů, zábavních formátů i dětského obsahu z produkce BBC Studios, kompletně lokalizovaného pro české publikum.
Součástí nabídky budou také některé z nejznámějších a nejúspěšnějších titulů BBC Studios, včetně kritikou oceňovaných dramatických a kriminálních seriálů, jako jsou Sherlock, Luther, Happy Valley, Death in Paradise, Blue Lights nebo Boiling Point.
Diváci se mohou těšit také na ikonické britské komedie, jako jsou The Office nebo Blackadder, oceňované dokumenty a přírodopisné pořady, například Earth, Attenborough and the Jurassic Sea Monster, Solar System, Ben Fogle: Return to the Wild či Life Below Zero, stejně jako oblíbené zábavní pořady včetně Top Gear a The Great British Bake Off.
Na své si přijdou i nejmladší diváci. V nabídce nechybí oblíbené dětské pořady, jako jsou Hey Duggee!, Go Jetters, JoJo & Gran Gran, Supertato nebo Yakka Dee.
Vedle nově přidaných titulů nabídne BBC Player také vybrané seriály, které byly dosud dostupné na kanálech BBC Earth a BBC First.
Veškerý obsah BBC Player bude pro české diváky plně lokalizován prostřednictvím českého dabingu, voice-overu a titulků. Veškerý dětský obsah bude dostupný s českým dabingem, aby si jej mohly naplno užít rodiny i nejmladší diváci.
BBC Player bude na platformě prima+ dostupný ve vlastní tematické sekci. Jeho obsah se zároveň objeví i v žánrových kategoriích, doporučených kolekcích a ve výsledcích vyhledávání napříč celou platformou.
zdroj: FTV Prima