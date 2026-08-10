Ranné noviny TV JOJ v novém

Ranné noviny TV JOJ v novémDNES! | redakce | tisk | názory
Ranné noviny televize JOJ se divákům představili v nové podobě. Ranní zpravodajství této slovenské stanice se vysílá v novém designu studia. Prostory nabízejí moderátorům a hostům více místa na rozhovory, praktické ukázky a živé vystoupení skupin a interpretů, kteří přicházejí představit své novinky.
Nový vizuál studia a prostorové řešení relace "Ranné noviny" umožňují pracovat s jednotlivými tématy přirozeněji a flexibilněji.
Celá příprava na změnu televizního studia probíhala téměř rok. Provozovatel musel vyřešit nový stůl, podsvícení, grafiku, stoličky, gauč i kamery. Vše navrhnout, vyzkoušet a doladit.
Další změny chystá provozovatel v nejbližších týdnech. Již v září by mělo nové studio fungovat naplno v nové podobě.
Ranné noviny vysílá TV JOJ od 12.3.2018. Relace se vysílá každý pracovní den od 6:15 hodin na TV JOJ a JOJ 24.
zdroj: JOJ