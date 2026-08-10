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Pondělí, 10. srpna 2026, svátek má Vavřinec

Každý den premiéra. Podzim na TV Nova

DNES! | redakce | tisk | názory

Legendární SuperStar se vrací s All Star porotou a Leošem Marešem. Lambora, Matějovský a Březina mají Boží plán na úterky a čtvrtky. Donutil, Polívka a Zedníček jsou Muži v letu. Tatiana Dyková je opět mimořádnou Martou. Parta andělů ze Smíchova se vrací s novými případy. Jiná, ne vždy andělská, parta ukáže, že Možné je všechno!

Investoři zvou do Jámy lvové. Ondřej Sokol bude Na lovu i s hvězdnými speciály. V televizní premiéře se diváci dočkají třemi Českými lvy oceněné Studny a dokusérií Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Dárkem pro diváky pak budou epizody Ordinace v růžové zahradě 2, které byly zatím k vidění pouze na Oneplay. Po špionážních Extraktorech nabídne Oneplay desetidílnou vězeňskou komedii Oddíl B, kde se, po kultovním seriálu Most!, opět sešlo tvůrčí duo Prušinovský - Kolečko. Další porci romantiky nabídne nová série nejoblíbenější seznamovací reality show Love Island Česko a Slovensko.

SuperStar - oblíbená pěvecká show, která vychovala řadu hvězd, se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Diváci se mohou těšit na silná jména v porotě, zkušeného moderátora a především na nezapomenutelné pěvecké výkony. Televizní soutěž, která již více než dvacet let objevuje nové talenty a formuje hudební scénu, vstupuje do další kapitoly s ambicí oslovit novou generaci diváků a zároveň navázat na silnou tradici formátu. Diváci se na SuperStar mohou těšit vždy ve středu večer.

Úterní a čtvrteční večery budou patřit Božímu plánu. Čtyřiadvacetidílný komediální seriál od tvůrců úspěšné Jedné rodiny svede dohromady Marka Lamboru, Vaška Matějovského a Filipa Březinu v rolích kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama. Společně s Tomášem Jeřábkem a Michaelou Petřekovou vytvoří ve sdíleném bytě nečekanou partu, která má odvahu začít žít život podle vlastních pravidel.

Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka se poprvé společně před kamerou představí jako Muži v letu v malebné krajině Karlštejnska. Komediální seriál o tom, jak někdy může být těžké udržet si nad věcmi nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti, vystřídá na obrazovkách Boží plán v úterním a čtvrtečním programu.

Internetové podvody, zneužívání sociální péče, sázkařská mafie, organizovaný zločin, vražda elitního policisty i dětská kriminalita - takovým případům se bude věnovat premiérová řada Kriminálky Anděl.

Po osudovém polibku by se mohlo zdát, že našla pevnou půdu pod nohama, opak je ale pravdou. Marta od policie odešla, ale nebyla by to Marta, aby se triumfálně nevrátila. Případy mimořádné Marty nabídnou zcela čerstvou dávku humoru, napětí i geniality.

TV Nova uvede v televizní premiéře Oneplay Originály Studna, Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Jako speciální dárek divákům, nabídne TV Nova také uvedení epizod Ordinace v růžové zahradě 2, které byly dosud dostupné pouze na Oneplay. Ordinace nicméně pokračuje premiérovými díly na Oneplay v režimu, na nějž jsou diváci zvyklí.

Dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. Desetidílný komediální seriál Oddíl B od tvůrců legendárního Mostu Jana Prušinovského a Petra Kolečka je příběhem o tom, že vězení není prdel.

Vrací se také Love Island Česko & Slovensko! Šestá série přinese více emocí, vztahových nástrah i rozhodnutí, která změní osudy srdíček. Nová sezona nabídne nejen nové tváře a silné příběhy lásky, ale také řadu překvapení, která zamíchají vztahy ve vile jako nikdy předtím.

zdroj: Nova

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TV program

kanál CT1 20:05 Vladimír Páral pohledem Igora Chauna
20:20 Místo zločinu Ostrava (6/13)
21:20 Doktor Martin (13/16)
kanál CT2 20:00 Četník ze Saint Tropez
21:40 Katapult
23:15 Vězeň (6/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (165)
21:25 Specialisté (166)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (13)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (14)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (8)
22:35 Kriminálka Kraj II (9)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů
22:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
00:25 Maigret (37)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Jiřím Krampolem
kanál JEDNOTKA 20:30 Spoveď hochštaplera Felixa Krulla
22:20 Bezpečné Slovensko
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lietajúce objekty - štátne tajomstvo
21:05 Pátranie: Ženy vo vede
22:10 Hľadanie lásky (1/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (10)
21:45 Druhá šanca III. (14)
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (5)
21:20 Doktor z hor I. (6)
22:25 Requiem pro panenku

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