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TV JOJ na podzim: nové seriály i filmy

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová televizní sezóna startuje na televizní skupině JOJ v neděli 30. srpna, kterou otevře čtyřdílná minisérie "Večne mladí" (Věčně mladí) a o den později, v pondělí 31. srpna se s novými díly vrátí formáty Riskuj! a Bez servítky.

Od úterý 1. září bude pokračovat Inkognito s premiérovými částmi. Ve čtvrtek 3. září se s premiérami vrátí "Dobre vedieť" a páteční večer bude od 4. září patřit novým částem formátu "Milujem Slovensko", následovaný formátem "Tomáš a Diana" s novými díly.

V sobotu 5. září se na obrazovky vrátí "Miláčikovo". Nová série bude patřit sobotním dopoledne a přinese příběhy lidí a zvířat i praktická témata ze světa domácích mazlíčků.

Od neděle 6. září začnou nové části magazínů "Nová záhrada", "Na chalupe" a "Nové bývanie". Od pondělí 7. září odstartuje nový seriál "Miša v Košiciach".

V září diváci ještě uvidí novou sérii show "Vezmeš si ma?" a vrátí se i talkší "Sedem". Na podzim také uvedeme novou kriminálku "Jednotka Jastrab". S novými příběhy bude pokračovat rodinný pořad "V siedmom nebi".

Televize JOJ nabídne na podzim nejvíce filmových premiér. Silná podzimní filmová nabídka televize JOJ přinese pokračování známých sérií, rodinné příběhy, horory i domácí novinky. Do programu je zařazen akční film "Ministerstvo nekonvenčnej vojny", desátá část série "Rýchlo a zbesilo" s názvem Fast X i komedie "Ricky Stanicky: Kamoš na prenájom".

Dobrodružnou část nabídky zastoupí film "Indiana Jones a nástroj osudu". Diváci uvidí také tituly "Hrozba smrti", "M3GAN" a "Balerína", která rozšiřuje svět série "John Wick".

Prostor dostanou také rodinné a domácí tituly. JOJ uvede hranou verzi pohádky "Malá morská vila, príbeh Togo", komedii "Kúzlo derby", film "Milionové dedičstvo", slovenské drama "Otec" i český film "Zbormajster".

zdroj: JOJ

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