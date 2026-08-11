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JOJ Plus na podzim: Prsteny moci, Gordon Ramsay i klasiky

DNES! | redakce | tisk | názory

Jedním z hlavních podzimních seriálů na JOJ Plus bude "Pán prsteňov: Prsteny moci II". Premiéra druhé série je naplánována od října. Příběh se opět vrátí do Středozemě, kde roste vliv Saurona a jednotlivé národy čelí novému nebezpečí.

Každou sobotu v 18:00 uvede JOJ Plus premiérové části pořadu "Áno, šéfe! s Gordonem Ramsayem" z let 2025 a 2026. Seriál "911" bude stanice vysílat po celý podzim každý pracovní den v 17:10 hodin. Animovaní Simpsonovi budou na podzim pouze na JOJ Plus.

Nabídku doplní i československé klasiky "Slovácko sa nesúdí", dvoudílný "Jánošík" a trilogie "Bouřlivé víno". Z kultovních komedií se objeví "Horúce strely 1" a "2", "Agent WC 40", "Vtedy na východe" a "Šanghajskí rytieri".

Ve večerním vysílání dostanou prostor i známé kinohity. Diváci uvidí filmy "Mimoni", "Strážcovia galaxie", "Captain Marvel", "Jurský svet", "Statočné srdce", "Honba za klenotom Nilu" a "Titanic".

JOJ Krimi: Případy 1. oddělení i nová Matlocková
Stanice JOJ Krimi postaví podzimní program na vyšetřování, soudních případech a seriálech s výraznými hlavními postavami. Český kriminální seriál "Případy 1. oddělení" bude vysílat každou sobotu ve 20:10 hodin.

Od 7. září přibude do pořadu seriál "Matlocková". Nové části bude JOJ Krimi vysílat od pondělí do čtvrtka ve 20:10 hodin. Ústřední postavou je zkušená právnička, která se po letech vrací do prestižní advokátní kanceláře.

Mezi další podzimní novinky patří Lovci vrahů a nové části seriálu "Ridley". Pokračovat bude i "Zelenáč", u kterého JOJ Krimi uvede premiérovou šestou a sedmou sérii.

JOJ Svet: Dokumenty, které musíte vidět
Na podzim obohatí program Joj Svět i několik nových dokumentárních formátů. Diváci se mohou těšit na "Dve tváre sveta" - road trip s Martinem Navrátilem, který přinese osobní pohled zkušeného cestovatele na země, lidi a příběhy objevované během jeho cest. Novinkou bude i dokument "Chlapec z Povstania - Medzi hudbou a vojnou", který prostřednictvím příběhu Vladimíra Strmene odhaluje osud chlapce, který se jako šestnáctiletý ocitl ve Slovenském národním povstání a celý život v sobě nesl zkušenost války. Program doplní i dokumentární cyklus "Ikony našej doby", mapující život a odkaz nejvýznamnějších osobností 20. století a fenomén, který z nich vytvořil celosvětové ikony.

zdroj: JOJ

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