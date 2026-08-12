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ČT představila novou Nedělní debatu

DNES! | redakce | tisk | názory

Nedělní politická diskuse České televize dostane od 30. srpna proměněnou podobu. Nedělní debata propojí přímý střet politických aktérů na ČT1 s expertním studiem ČT24, které témata uvede do souvislostí, v reálném čase doplní fakta a po skončení rozebere klíčové výroky a argumenty.

Pořadem budou v hlavním studiu provázet Jana Peroutková a Lukáš Dolanský, v analytickém studiu pak Jiří Václavek a Daniel Takáč. První Nedělní debatu odvysílá Česká televize v neděli 30. srpna 2026 od 11:30 na ČT24 a od 12:00 na ČT1.

Logo pořadu Nedělní debata (foto: Česká televize)
▲ Logo pořadu Nedělní debata (foto: Česká televize)

Nedělní debata naváže na tradici poledních politických diskusí a rozšíří ji o novou analytickou část. Hlavní debata na ČT1 nabídne přímý střet politických aktérů. Souběžné vysílání ČT24 doplní pohled expertů, ekonomů, novinářů a hostů z praxe. Ti témata nejprve představí, následně budou debatu sledovat a doplňovat o fakta a komentáře a po jejím skončení rozeberou nejdůležitější výroky, argumenty a souvislosti. Do vysílání se zapojí dvě studia na Kavčích horách.

Nedělní debata začne v 11:30 na ČT24 uvedením hlavního tématu a představením odborného panelu. Od 12:00 do 13:00 bude na ČT1 následovat hlavní politická debata, která se mezi 13:00 a 13:20 přesune na ČT24. Mezitím ji bude program ČT24 od 12:00 do 13:20 doplňovat o fakta, online komentáře a infografiku. Závěrečná část od 13:20 do 14:00 bude rovněž na Čtyřiadvacítce patřit odborné analýze výroků, argumentů a širších souvislostí.

V prvních dílech se v hlavní politické části představí Jana Peroutková a Lukáš Dolanský. Analytickou část povedou Jiří Václavek a Daniel Takáč.

zdroj: ČT

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