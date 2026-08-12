Kabelio s novými parametry multiplexu

Kabelio s novými parametry multiplexuDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor švýcarské televizní platformy Kabelio provedl změnu dvou klíčových parametrů jednoho z provozovaných multiplexů. Zákazníci platformy proto musí znovu naladit některé šířené programy.
Změny proběhly v distribuci na kmitočtu 11,862 GHz s horizontální polarizací na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, který se nachází na pozici 13°E.
U multiplexu na této frekvenci byla navýšena symbolová rychlost z 27500 na 29900 ksymb/s. Změnil se také parametr FEC ze 3/4 na 2/3. Další základní parametry se nezměnily - vysílací platforma je nadále DVB-S2 a modulace 8PSK. Po těchto změnách celková kapacita multiplexu klesla o cca 2 Mbit/s. Na druhou stranu se zlepšily příjmové podmínky za zhoršeného počasí.
V rámci paketu Kabelio na uvedené frekvenci se vysílají výhradně zakódované programy jako 3+, 4+, 5+, 6+, TV 24, TV 25, ZeleZüri, Puls 8, ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF Sport+, RTL Schweiz, RTL Zwei Schweiz, Vox Schweiz, Sat.1 Schweiz, ProSieben Schweiz, kabel eins Schweiz, RTL Suuper Schweiz / Toggo Schweiz, Sat.1 Gold Schweiz, Servus TV, Das Erste, ZDF a n-tv. Všechny programy se vysílají v HD rozlišení (s výjimkou TeleZüri, n-tv a Sat.1 Gold).
Všechny stanice v tomto multiplexu jsou kryptovány systémem PanAccess a jsou dostupné jen zákazníků služby Kabelio.
Operátor platformy Kabelio má na pozici 13°E pronajaté tři transpondéry. Další programy se vysílají na kapacitách třetích stran.
nové technické parametry - Kabelio:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK