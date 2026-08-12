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Kabelio s novými parametry multiplexu

DNES! | redakce | tisk | názory

Operátor švýcarské televizní platformy Kabelio provedl změnu dvou klíčových parametrů jednoho z provozovaných multiplexů. Zákazníci platformy proto musí znovu naladit některé šířené programy.

Změny proběhly v distribuci na kmitočtu 11,862 GHz s horizontální polarizací na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, který se nachází na pozici 13°E.

U multiplexu na této frekvenci byla navýšena symbolová rychlost z 27500 na 29900 ksymb/s. Změnil se také parametr FEC ze 3/4 na 2/3. Další základní parametry se nezměnily - vysílací platforma je nadále DVB-S2 a modulace 8PSK. Po těchto změnách celková kapacita multiplexu klesla o cca 2 Mbit/s. Na druhou stranu se zlepšily příjmové podmínky za zhoršeného počasí.

V rámci paketu Kabelio na uvedené frekvenci se vysílají výhradně zakódované programy jako 3+, 4+, 5+, 6+, TV 24, TV 25, ZeleZüri, Puls 8, ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF Sport+, RTL Schweiz, RTL Zwei Schweiz, Vox Schweiz, Sat.1 Schweiz, ProSieben Schweiz, kabel eins Schweiz, RTL Suuper Schweiz / Toggo Schweiz, Sat.1 Gold Schweiz, Servus TV, Das Erste, ZDF a n-tv. Všechny programy se vysílají v HD rozlišení (s výjimkou TeleZüri, n-tv a Sat.1 Gold).

Všechny stanice v tomto multiplexu jsou kryptovány systémem PanAccess a jsou dostupné jen zákazníků služby Kabelio.

Operátor platformy Kabelio má na pozici 13°E pronajaté tři transpondéry. Další programy se vysílají na kapacitách třetích stran.

nové technické parametry - Kabelio:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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21:45 Dvojník
23:35 Pravda o útoku na Pearl Harbor (1/2)
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22:25 Farma Česko II (30)
23:30 Kriminálka Miami VIII (20)
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21:30 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
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21:15 Škola zlodějů
23:20 Maigret (39)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Béarn
22:10 Laura a tajomstvo nečakaného vraha
23:43 Astrid a Raphaëlle III
kanál DVOJKA 20:10 Stratený svet Angkor Wat (1/2)
21:00 Stratený svet Angkor Wat (2/2)
21:50 Vyššie, rýchlejšie, silnejšie
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
22:05 Utajený šéf III.
23:45 Partička
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