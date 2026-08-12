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Markíza oslaví 30. narozeniny s legendami

DNES! | redakce | tisk | názory

TV Markíza oslaví v pondělí 31. srpna 2026 přesně 30 let od startu svého vysílání speciálním programem plným legendárních titulů, známých tváří a vzpomínek.

Jubilejní den nabídne televizní premiéry seriálu "Susedia", návrat kultovního show "Uragán", narozeninové "Teleráno" i dva speciály se Zlaticí Švajdovou Puškárovou.

Markíza slaví 30 let (foto: TV Markíza)
▲ Markíza slaví 30 let (foto: TV Markíza)

Přesně 30 let po startu svého vysílání připravila televize Markíza na pondělí 31. srpna 2026 výjimečný narozeninový program. Jeho hlavními taháky budou Andy Kraus a Peter Marcin s večerním speciálem "Uragán po 25 rokoch" a pěti dosud neodvysílanými epizodami z poslední série kultovních "Susedia". Oslavy začnou už ve hvězdném narozeninovém Teleránu a výroční program doplní i dvě speciální pořady s moderátorkou Zlaticí Švajdovou Puškárovou.

Markíza slaví 30 let se speciální show Uragán po 25 rokoch (foto: TV Markíza)
▲ Markíza slaví 30 let se speciální show Uragán po 25 rokoch (foto: TV Markíza)

Samotný 31. srpen bude vyvrcholením oslav, kterými si Markíza své 30. výročí připomíná během celého roku. Už na jaře přinesla výroční sérii Let's Dance s těmi nejlepšími z nejlepších a koncem dubna odstartovala velkou imageovou kampaň „Všechno, co máme společného“, postavenou na společných zážitcích a emocích, které se svými diváky sdílí už tři desetiletí.

Jubileum se výrazně promítlo i přímo do vysílání prostřednictvím speciálních narozeninových jinglů a grafických prvků. Výroční téma pravidelně rezonuje i v Teleránu, které si zve zajímavé hosty spjaté s historií i současností televize. Během srpna se k uplynulým třem desetiletím intenzivně vracejí i "Televízne noviny" - každý den připomínají jeden rok z archivu Markízy a přinášejí návraty ke známým reportážím, událostem a nezapomenutelným momentům.

zdroj: Markíza

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