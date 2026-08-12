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Belsat TV opustil satelit Astra 4A, pokračuje na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Vysílání zpravodajského a informačního kanálu Belsat TV bylo na satelitu Astra 4A (4,8°E) ukončeno. Stanice je nyní pro satelitní diváky dostupná jen z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Program Belsat TV je na pozici 13°E součástí televizní platformy Svoboda Satellite jako bezplatný ( FTA) program šířený v MPEG-4 v SD rozlišení, zatímco distribuce na původní pozici 4,8°E fungovala v HD rozlišení.

Belsat TV je jediným nezávislým televizním kanálem v běloruském jazyce. Program byl založen v roce 2007 skupinou běloruských a polských novinářů v rámci polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska S.A. ve spolupráci s polským ministerstvem zahraničních věcí a s podporou vlád několika evropských zemí a řady nadací.

Stanice Belsat TV vysílá přibližně 21 hodin denně. O vysílání se stará téměř 300 zaměstnanců - novináři žijící v postsovětských zemích, ale i vydavatelé, manažeři a technici v Polsku. 3 a půl hodiny denně je věnováno živému programu a aktuálnímu zpravodajství.

Stanice vysílá pořady i v ruštině a ukrajinštině s cílem rozšířit publikum programu.

technické parametry - Belsat TV (od 1.6.2026):

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - Belsat TV (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

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kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Doktor Martin (14/16)
22:00 Kousek nebe
kanál CT2 20:00 Četník v New Yorku
21:45 Dvojník
23:35 Pravda o útoku na Pearl Harbor (1/2)
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko
22:25 Farma Česko II (30)
23:30 Kriminálka Miami VIII (20)
kanál PRIMA 20:15 Polda VI (7)
21:30 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (12)
21:15 Škola zlodějů
23:20 Maigret (39)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Béarn
22:10 Laura a tajomstvo nečakaného vraha
23:43 Astrid a Raphaëlle III
kanál DVOJKA 20:10 Stratený svet Angkor Wat (1/2)
21:00 Stratený svet Angkor Wat (2/2)
21:50 Vyššie, rýchlejšie, silnejšie
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
22:05 Utajený šéf III.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:25 Doktor z hor I. (6)

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