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Rakousko: 3sat se přesunul do jiného DVB-T2 muxu

DNES! | redakce | tisk | názory

U našich jižních sousedů došlo k několika poměrně významným změnám v distribuci programů přes pozemní vysílače v rámci DVB-T2 multiplexů. Hlavní změnou je odchod kulturního kanálu 3sat z celoplošného multiplexu B do multiplexu A.

Pro televizní diváky to znamená provést přeladění svých set top boxů či televizorů na nové vysílací parametry.

Statická obrazovka o přesunu programu 3sat do jiného multiplexu (foto: čtenář)
▲ Statická obrazovka o přesunu programu 3sat do jiného multiplexu (foto: čtenář)

Po ukončení distribuce 3sat v multiplexu B se na jeho původní pozici objevila statická obrazovka s informacemi o přesunu programu do jiné vysílací sítě. Co se ale nezměnilo je to, že 3sat HD je nadále součástí pozemní placené televize simpli TV a signál je proto kryptován systémem Irdeto. Vysílání je proto dostupné pouze pro zákazníky této platformy.

Vysílání 3sat HD je nadále zcela bezplatně dostupné ze satelitu Astra na pozici 19,2°E.

Důvodem přesunu 3sat HD v pozemním vysílání do jiné vysílací sítě je pravděpodobně skutečnost, že rakouská veřejnoprávní ORF drží podíl v televizi 3sat HD a proto chtěla, aby se tento program šířil ve stejné síti jako programy ORF.

Ještě před spuštěním distribuce 3sat HD v rakouském multiplexu A došlo k ukončení šíření regionálních verzí rozhlasových programů ORF. V paketu zůstávají už jen Ö1, Ö3 a FM4.

zdroj: Digital Fernsehen + reporty čtenáře

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