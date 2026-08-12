Rakousko: 3sat se přesunul do jiného DVB-T2 muxu

Rakousko: 3sat se přesunul do jiného DVB-T2 muxuDNES! | redakce | tisk | názory
U našich jižních sousedů došlo k několika poměrně významným změnám v distribuci programů přes pozemní vysílače v rámci DVB-T2 multiplexů. Hlavní změnou je odchod kulturního kanálu 3sat z celoplošného multiplexu B do multiplexu A.
Pro televizní diváky to znamená provést přeladění svých set top boxů či televizorů na nové vysílací parametry.
Po ukončení distribuce 3sat v multiplexu B se na jeho původní pozici objevila statická obrazovka s informacemi o přesunu programu do jiné vysílací sítě. Co se ale nezměnilo je to, že 3sat HD je nadále součástí pozemní placené televize simpli TV a signál je proto kryptován systémem Irdeto. Vysílání je proto dostupné pouze pro zákazníky této platformy.
Vysílání 3sat HD je nadále zcela bezplatně dostupné ze satelitu Astra na pozici 19,2°E.
Důvodem přesunu 3sat HD v pozemním vysílání do jiné vysílací sítě je pravděpodobně skutečnost, že rakouská veřejnoprávní ORF drží podíl v televizi 3sat HD a proto chtěla, aby se tento program šířil ve stejné síti jako programy ORF.
Ještě před spuštěním distribuce 3sat HD v rakouském multiplexu A došlo k ukončení šíření regionálních verzí rozhlasových programů ORF. V paketu zůstávají už jen Ö1, Ö3 a FM4.
zdroj: Digital Fernsehen + reporty čtenáře