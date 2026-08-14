JOJ svet slaví třetí narozeninyDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice JOJ Svet slaví třetí narozeniny a při této příležitosti připravila pro diváky pestrou nabídku dokumentárních novinek. Podzimní část sezóny odstartuje silný příběh Vladimíra Strmene, na který naváží nové cestovatelské i historické dokumentární formáty.
První výraznou podzimní novinkou je dokument režisérky Veroniky Homolové Tóthové "Chlapec z Povstania - Medzi hudbou a vojnou", který JOJ Svet odvysílá v neděli 30. srpna v 17:00 hodin. Dokument přináší osobní příběh Vladimíra Strmene, který se jako šestnáctiletý ocitl uprostřed Slovenského národního povstání. Jeho příběh však nezačíná na frontě, ale v dětství poznačeném chudobou a pobytem v sirotčinci. Hudba byla místem, kde se cítil doma, ale místo hudebního nástroje dostal během války do rukou pušku. Hraný dokument vznikal 5 let.
Od 23. září uvede JOJ Svet premiérovou epizodu dokumentární road trip série "Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom". Zkušený cestovatel opouští hlavní turistické trasy a vydává se na místa, kam se běžný turista často nedostane. V Indii, Brazílii, Nepálu, Mongolsku či Ugandě přináší osobní pohled na země, lidi a příběhy, které během svých cest objevuje. Namísto klasického cestopisu nabízí autentické zážitky, nečekané setkání, humor a situace, které nelze naplánovat.
25. září se diváci mohou těšit na dokument Kód Agathy Christie. Ten se podívá na fenomén jedné z nejúspěšnějších autorek detektivní literatury. Agatha Christie si podmanila miliony čtenářů dokonale vystavěnými zápletky, rafinovanými falešnými stopami a nečekanými rozuzleními. Dokument se pokusí odhalit tajemství jejího úspěchu a důvody, proč její příběhy dodnes dokážou překvapit a zaujmout.
Podzimní nabídku doplní také dokumentární cyklus "Ikony našej doby", který se věnuje životu a odkazu nejvýznamnějších osobností 20. století. Zkoumá, co dělá z konkrétního člověka celosvětovou ikonu a jakým způsobem se z osobnosti stává fenomén, který přetrvává desetiletí. Jedna z epizod se věnuje například Marilyn Monroe a její legendární podobizně, kterou na plátně zvěčnil i Andy Warhol.
zdroj: JOJ