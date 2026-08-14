Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 14. srpna 2026, svátek má Alan

JOJ svet slaví třetí narozeniny

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní stanice JOJ Svet slaví třetí narozeniny a při této příležitosti připravila pro diváky pestrou nabídku dokumentárních novinek. Podzimní část sezóny odstartuje silný příběh Vladimíra Strmene, na který naváží nové cestovatelské i historické dokumentární formáty.

První výraznou podzimní novinkou je dokument režisérky Veroniky Homolové Tóthové "Chlapec z Povstania - Medzi hudbou a vojnou", který JOJ Svet odvysílá v neděli 30. srpna v 17:00 hodin. Dokument přináší osobní příběh Vladimíra Strmene, který se jako šestnáctiletý ocitl uprostřed Slovenského národního povstání. Jeho příběh však nezačíná na frontě, ale v dětství poznačeném chudobou a pobytem v sirotčinci. Hudba byla místem, kde se cítil doma, ale místo hudebního nástroje dostal během války do rukou pušku. Hraný dokument vznikal 5 let.

Grafika JOJ Svet (foto: JOJ Group)
▲ Grafika JOJ Svet (foto: JOJ Group)

Od 23. září uvede JOJ Svet premiérovou epizodu dokumentární road trip série "Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom". Zkušený cestovatel opouští hlavní turistické trasy a vydává se na místa, kam se běžný turista často nedostane. V Indii, Brazílii, Nepálu, Mongolsku či Ugandě přináší osobní pohled na země, lidi a příběhy, které během svých cest objevuje. Namísto klasického cestopisu nabízí autentické zážitky, nečekané setkání, humor a situace, které nelze naplánovat.

25. září se diváci mohou těšit na dokument Kód Agathy Christie. Ten se podívá na fenomén jedné z nejúspěšnějších autorek detektivní literatury. Agatha Christie si podmanila miliony čtenářů dokonale vystavěnými zápletky, rafinovanými falešnými stopami a nečekanými rozuzleními. Dokument se pokusí odhalit tajemství jejího úspěchu a důvody, proč její příběhy dodnes dokážou překvapit a zaujmout.

Podzimní nabídku doplní také dokumentární cyklus "Ikony našej doby", který se věnuje životu a odkazu nejvýznamnějších osobností 20. století. Zkoumá, co dělá z konkrétního člověka celosvětovou ikonu a jakým způsobem se z osobnosti stává fenomén, který přetrvává desetiletí. Jedna z epizod se věnuje například Marilyn Monroe a její legendární podobizně, kterou na plátně zvěčnil i Andy Warhol.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů
Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů
Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTT
Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTT
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Ochutnávka skončila. Vantage Music opět opustil satelit
Ochutnávka skončila. Vantage Music opět opustil satelit
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Černý déšť
22:05 Zlo pod sluncem
00:00 Vdova Coudercová
kanál NOVA 20:20 Franta mimozemšťan
22:35 Farma Česko II (32)
00:25 Kriminálka Miami VIII (24)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Lucky Luke
22:00 Pohyblivý terč
23:55 Maigret (41)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
21:40 Emmanuella (3)
23:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:35 Spojka (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Ako sa Vinco zaťal
21:30 Ktosi je za dverami
22:30 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (32)
21:30 Kukučka (33)
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ještě větší blbec, než jsme doufali
22:05 Dr. Dokonalý (16/16)
23:00 Medicopter 117 (77)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook