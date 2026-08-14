SkyShowtime představila trailer k druhé řadě MobLand

SkyShowtime představila trailer k druhé řadě MobLandDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes zveřejnila trailer plný adrenalinu k druhé řadě seriálu MobLand (Země gangů), v němž hrají Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren. Dlouho očekávaná druhá řada bude mít premiéru v Česku exkluzivně 21. září a nové díly budou k dispozici každý týden.
V druhé sérii budou během deseti epizod Harriganovi bojovat o to, aby vystupovali jednotně navzdory sílícím rivalům, kteří ohrožují jejich rozpadající se zločinecké impérium. Harry Da Souza, jejich nebezpečně schopný „fixer,“ se mezitím ocitá na tenkém ledě, protože napětí uvnitř rodiny dále eskaluje. Násilí proniká do všech oblastí jejich života, loajalita se rozpadá, pocit bezpečí je jen dočasný a boj o moc nedává prostor pro slitování.
Vedle Toma Hardyho, Pierce Brosnana a Helen Mirren v seriálu účinkují také Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer a Toby Jones.
Video - Trailer k seriálu MobLand
Seriál MobLand (Země gangů) vznikl pro Paramount+ ve spolupráci se studii Paramount Television Studios a 101 Studios. Výkonnými producenty jsou David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari a Keith Cox. Mezinárodní distribuci seriálu zajišťuje Paramount Global Content Distribution.
První řada seriálu MobLand (Země gangů) je již nyní dostupná ke zhlédnutí na SkyShowtime.
zdroj: SkyShowtime