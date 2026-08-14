Disney+ s právy na přenosy Formule E

Disney+ s právy na přenosy Formule EDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel streamovací platformy Disney+ získal vysílací práva na Formule E, jeden z nejrychleji rostoucích šampionátů motoristického sportu na světě a jediný sport na světě s certifikací B Corp.
Disney+ oznámil uzavření víceleté smlouvy, počínaje sezónou 2026/27, na šíření přenosů všech závodů Formule E a to na ESPN+ v USA a Disney+ na většině mezinárodních trhů.
Nadcházející sezóna, která zahrnuje 21 kol napříč 13 akcemi v některých z nejikoničtějších měst světa, začíná 18. prosince v Džiddě v Saúdské Arábii a zastávkami v Austinu, Miami, Monaku a Mexico City, přičemž vyvrcholí finálovým kolem 25. července 2027 v Tokiu.
Sezóna Formule E 2026/27, která byla spuštěna v roce 2014, bude znamenat novou kapitolu motoristického sportu s debutem velmi očekávané éry GEN4, v níž se v dosud nejambicióznější sezóně šampionátu utkají nejrychlejší a nejvýkonnější vozy v historii Formule E.
Vozy GEN4 budou dodávat výkon 600 kW, což odpovídá více než 815 koňským silám, a budou schopny zrychlit z 0 na 60 mph (97 km/h) za přibližně 1,8 sekundy, což je o 30 % rychleji než vůz F1. GEN4 nastavuje nový standard.
Nová sezóna také představí vylepšený formát závodního víkendu, jehož cílem je vytvořit ještě konkurenceschopnější akci na trati, zvýšenou sportovní napínavost a větší vzrušení pro fanoušky po celém světě.
Disney+ zprostředkuje vedle přenosů z Formule E také komplexní zpravodajství o každé akci, včetně ukázek a recenzí, tréninků, kvalifikací a závodů, spolu s hlavními momenty závodu.