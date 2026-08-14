Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 14. srpna 2026, svátek má Alan

Disney+ s právy na přenosy Formule E

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel streamovací platformy Disney+ získal vysílací práva na Formule E, jeden z nejrychleji rostoucích šampionátů motoristického sportu na světě a jediný sport na světě s certifikací B Corp.

Disney+ oznámil uzavření víceleté smlouvy, počínaje sezónou 2026/27, na šíření přenosů všech závodů Formule E a to na ESPN+ v USA a Disney+ na většině mezinárodních trhů.

Nadcházející sezóna, která zahrnuje 21 kol napříč 13 akcemi v některých z nejikoničtějších měst světa, začíná 18. prosince v Džiddě v Saúdské Arábii a zastávkami v Austinu, Miami, Monaku a Mexico City, přičemž vyvrcholí finálovým kolem 25. července 2027 v Tokiu.

Sezóna Formule E 2026/27, která byla spuštěna v roce 2014, bude znamenat novou kapitolu motoristického sportu s debutem velmi očekávané éry GEN4, v níž se v dosud nejambicióznější sezóně šampionátu utkají nejrychlejší a nejvýkonnější vozy v historii Formule E.

Vozy GEN4 budou dodávat výkon 600 kW, což odpovídá více než 815 koňským silám, a budou schopny zrychlit z 0 na 60 mph (97 km/h) za přibližně 1,8 sekundy, což je o 30 % rychleji než vůz F1. GEN4 nastavuje nový standard.

Nová sezóna také představí vylepšený formát závodního víkendu, jehož cílem je vytvořit ještě konkurenceschopnější akci na trati, zvýšenou sportovní napínavost a větší vzrušení pro fanoušky po celém světě.

Disney+ zprostředkuje vedle přenosů z Formule E také komplexní zpravodajství o každé akci, včetně ukázek a recenzí, tréninků, kvalifikací a závodů, spolu s hlavními momenty závodu.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů
Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů
Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTT
Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTT
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Ochutnávka skončila. Vantage Music opět opustil satelit
Ochutnávka skončila. Vantage Music opět opustil satelit
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Černý déšť
22:05 Zlo pod sluncem
00:00 Vdova Coudercová
kanál NOVA 20:20 Franta mimozemšťan
22:35 Farma Česko II (32)
00:25 Kriminálka Miami VIII (24)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Lucky Luke
22:00 Pohyblivý terč
23:55 Maigret (41)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
21:40 Emmanuella (3)
23:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:35 Spojka (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Ako sa Vinco zaťal
21:30 Ktosi je za dverami
22:30 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (32)
21:30 Kukučka (33)
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ještě větší blbec, než jsme doufali
22:05 Dr. Dokonalý (16/16)
23:00 Medicopter 117 (77)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook