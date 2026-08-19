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Lepší.TV kompletně přepracovala přihlášení a registraci v tv aplikacích

DNES! | Tisk | komentáře

Lepší.TV kompletně přepracovala přihlašování a registraci ve svých televizních aplikacích. Diváci si nyní mohou vybrat ze tří způsobů přihlášení a při registraci si přímo na televizní obrazovce sestavit celou objednávku včetně doplňkových služeb. Novou podobu dostalo také celé prostředí, které je nyní jednodušší, přehlednější a lépe přizpůsobené ovládání na televizoru.

Tři možnosti přihlášení na jedné obrazovce

Klasické přihlášení pomocí e-mailu a hesla zůstává nadále k dispozici. Vedle něj se ale diváci nově mohou přihlásit mnohem pohodlněji naskenováním QR kódu mobilním telefonem nebo na počítači přes aktivační stránku Lepší.TV zadáním párovacího kódu zobrazeného na televizní obrazovce. Všechny tři způsoby přihlášení jsou přehledně dostupné na jednom místě.

Každý, kdo někdy zadával e-mail a heslo dálkovým ovladačem, ví, že to není zrovna nejrychlejší. S QR kódem stačí vzít do ruky mobil a během chvilky je hotovo. Ideální je to třeba na dovolené, když se chce divák přihlásit k Lepší.TV na televizoru v hotelu nebo apartmánu,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.


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▲ Obr č. 1 - OTT služba Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)

Nové prostředí

Oproti předchozí verzi je nové rozhraní výrazně jednodušší, přehlednější a lépe se ovládá dálkovým ovladačem. Úvodní obrazovka diváka bez zbytečného hledání navede rovnou k přihlášení nebo k vyzkoušení Lepší.TV. Pokud službu ještě nevyužívá, krátká prezentace mu představí její hlavní funkce a výhody. Každý krok je navržen tak, aby divák celým procesem pohodlně prošel z pohodlí gauče.

Objednávka přímo v televizi

Lepší.TV patří mezi několik málo televizních služeb, které umožňují sestavit objednávku přímo v televizní aplikaci. Nový zákazník si založí účet, vybere balíček MINI, KLASIK nebo TOP, přidá HBO či další doplňkové služby a objednávku potvrdí. Až závěrečnou platbu je potřeba dokončit na mobilu nebo počítači. I tento krok je ale navržen co nejjednodušeji. Stačí naskenovat QR kód zobrazený na televizní obrazovce nebo přejít na uvedený odkaz.

Pokud zákazník nechce využít zvýhodněnou nabídku pro nové uživatele, která je podmíněna platbou kartou, může si zvolit také jiný způsob úhrady. Lepší.TV mu tak ponechává maximální volnost při výběru platby.



Chtěli jsme se vyhnout situaci, kdy si divák vybere službu v televizi, ale kvůli dokončení objednávky musí celý proces začínat znovu na webu. V televizi proto nastaví vše podstatné a na telefonu nebo počítači už pouze zaplatí,“ doplňuje Pavel Górecki.

Letní akce

Noví zákazníci si mohou Lepší.TV vyzkoušet na 10 dní za 10 Kč. Aktuálně navíc probíhá letní akce, díky které při aktivaci služby do konce srpna získají po skončení zkušebního období 50% slevu na první měsíc zvoleného balíčku. Vše je bez závazku.

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