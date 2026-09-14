Na JOJ Šport startuje Tipsport liga

Na JOJ Šport startuje Tipsport ligaDNES! | redakce | tisk | názory
Nová hokejová sezóna Tisport ligy odstartuje již v úterý 15. září 2026 a s televizní stanicí můžete být u toho. JOJ Group, jako exkluzivní držitel práv a vysílatel, připravil pro své diváky řadu atraktivních novinek.
Mezi nejvýraznější novinky patří pravidelný týdenní formát, který přinese hlubší analýzu dění v lize.
Fanoušci se mohou těšit i na jedinečné zápasová okna během víkendů, které se budou hrát v sobotu v 19:00 hodin.
V nové sezóně bude mít Tipsport liga výrazně vyšší prostor, který bude pokrývat informace přímo ze stadionů, komentováním řady zápasů přímo ze stadionů či redakční zapojení nejen pro flash interviews.
Hlavním tahákem úvodního dne Tipsport ligy 15. září bude duel loňských finalistů mezi Nitrou a Slovanem. Přímý přenos začíná v 18:00 hodin. Již v 15:00 hodin divákům JOJ Šport přinese velké hokejové studio s řadou hostů a se živými vstupy na zápasy, které začínají již v 17:00 a 17:30 hodin. Půjde o níže uvedené zápasy:
* HK Poprad - HK Spišská Nová Ves (od 17:00)
* HC'05 Banská Bystrica - HKM Zvolen (od 17:30)
* HC Košice - HC Prešov (od 17:30)
* Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín (od 17:30)
* HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce (od 18:00)
* HK Nitra - HC Slovan Bratislava (hlavní TV zápas od 18:00, komentují Richard Weinfortner a Rastislav Konečný)
Televizní studio a vstupy budou pokračovat i po skončení hlavního zápasu přibližně do 21. hodiny.
Slovenskou nejvyšší hokejovou Tipsport ligu vysílá JOJ Šport spolu se streamovací platformou JOJ play již čtvrtý rok po sobě. Na základě strategického partnerství se Slovenským svazem ledního hokeje bude JOJ Šport oficiálním mediálním partnerem a vysílatelem nejvyšší slovenské soutěže i během nejbližších pěti sezón.