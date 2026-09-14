Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 14. září 2026, svátek má Radka

Na JOJ Šport startuje Tipsport liga

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová hokejová sezóna Tisport ligy odstartuje již v úterý 15. září 2026 a s televizní stanicí můžete být u toho. JOJ Group, jako exkluzivní držitel práv a vysílatel, připravil pro své diváky řadu atraktivních novinek.

Mezi nejvýraznější novinky patří pravidelný týdenní formát, který přinese hlubší analýzu dění v lize.

Fanoušci se mohou těšit i na jedinečné zápasová okna během víkendů, které se budou hrát v sobotu v 19:00 hodin.

Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)
▲ Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

V nové sezóně bude mít Tipsport liga výrazně vyšší prostor, který bude pokrývat informace přímo ze stadionů, komentováním řady zápasů přímo ze stadionů či redakční zapojení nejen pro flash interviews.

Hlavním tahákem úvodního dne Tipsport ligy 15. září bude duel loňských finalistů mezi Nitrou a Slovanem. Přímý přenos začíná v 18:00 hodin. Již v 15:00 hodin divákům JOJ Šport přinese velké hokejové studio s řadou hostů a se živými vstupy na zápasy, které začínají již v 17:00 a 17:30 hodin. Půjde o níže uvedené zápasy:

* HK Poprad - HK Spišská Nová Ves (od 17:00)
* HC'05 Banská Bystrica - HKM Zvolen (od 17:30)
* HC Košice - HC Prešov (od 17:30)
* Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín (od 17:30)
* HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce (od 18:00)
* HK Nitra - HC Slovan Bratislava (hlavní TV zápas od 18:00, komentují Richard Weinfortner a Rastislav Konečný)

Televizní studio a vstupy budou pokračovat i po skončení hlavního zápasu přibližně do 21. hodiny.

Slovenskou nejvyšší hokejovou Tipsport ligu vysílá JOJ Šport spolu se streamovací platformou JOJ play již čtvrtý rok po sobě. Na základě strategického partnerství se Slovenským svazem ledního hokeje bude JOJ Šport oficiálním mediálním partnerem a vysílatelem nejvyšší slovenské soutěže i během nejbližších pěti sezón.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Lepší.TV zařadila 4 nové stanice, zvažuje přidání dalších
Lepší.TV zařadila 4 nové stanice, zvažuje přidání dalších
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT Light
AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT Light
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávače
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávače
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
Skylink přeladil kanál CS Horror
Skylink přeladil kanál CS Horror
Story 4 s nový logem a grafikou
Story 4 s nový logem a grafikou
Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV
Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV
Nejprestižnější evropská ženská fotbalová liga BWSL míří na CANAL+
Nejprestižnější evropská ženská fotbalová liga BWSL míří na CANAL+
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Ostrava (11/13)
21:05 Reportéři ČT
21:45 Reportéři +
kanál CT2 20:00 Horalové
21:45 Mastičkář
23:55 Krvavý král (3/6)
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl VIII (3)
21:45 Specialisté (173)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Malý pitaval z velkého města (3)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (13)
22:35 Dvojka na zabití (3)
kanál SEZNAM 20:10 Plechová kavalerie (4)
21:05 Bláznivá komedie 3
23:10 Profesionál
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 To nejlepší z Vtipu za stovku
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v dolinách (3/13)
21:40 Reportéri
22:10 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá moderného sveta (2/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky III. (4)
21:45 Farma XVIII.
23:00 Utajený šéf III.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (15/15)
21:20 Doktor z hor II. (1/21)
22:25 Tchán

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook