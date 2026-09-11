Padla první klapka nového filmu STVR Vianočný príbeh

Padla první klapka nového filmu STVR Vianočný príbehDNES! | redakce | tisk | názory
V uplynulých dnech padla první klapka nového vícegeneračního filmu STVR "Vianočný príbeh" (Vánoční příběh). Nepůjde o tradiční vánoční pohádku, ale o rodinnou komedii se srdcem a dobrodružstvím.
V novince nebude chybět krimi zápletka ani boj o pravou vánoční atmosféru.
Jedním z vánočních přání osmiletého Lukáše je, aby konečně poznal svého druhého dědečka z dalekého Finska. Když se mu díky dopisu podaří vylákat mlčenlivého farmáře Lumiho na Slovensko, netuší, že tím spustí lavinu vtipných rodinných katastrof. Zatímco jeho akční rodiče odcházejí zachránit rodinný rozpočet na vánoční trhy, Lukáš zůstává doma se dvěma tvrdohlavými dědky, kteří mezi sebou soupeří o jeho přízeň.
Malý objevitel však v Lumiho kufru namísto osobních věcí najde kostýmy Santu a vánočního stromku spolu se spoustou peněz. To ho utvrdí v tom, že jeho finský děda je skutečný Santa Claus. Spolu s kamarádkou Majkou se navíc nevědomky zaplete do honičky s popletenými lupiči, kterým musí děti a dědečkové společně překazit plány.
Vianočný príbeh nabídne bohaté herecké obsazení. Diváci STVR se mohou těšit na finského herce Tima Manna, který ztvární děda Lumiho Lainea, navenek chladného dobrodruha. Lumi, ošlehaný arktickými větry a slanou vodou, dorazí na Slovensko jako mléčný přízrak z Rováními. Veškerá jeho severská nedobytnost se však začne tát pod pohledem malého Lukáše. Slovenského děda Jože Brezinu si zahraje Roman Luknár.
V postavách Lukášových rodičů diváci uvidí Martinu Zábranskou a Petra Brajerčíka. Příběh zamíchají i Dorotka Demianová, Peter Oszlík, Jana Nagyová, Dominik György či Zuzana Kubovčíková Šebová.
Film se natáčí v zajímavých lokalitách jako Tomky, v lesích v obci Láb, v obci Naháč, v Trnavě, ale také v ateliérech v Mlýnské dolině.
Za vícegenerační komedií s krimi zápletkou stojí osvědčený štáb a tým zkušených tvůrčích pracovníků. Koprodukčně ji zastřešuje společnost Film Kolektiv. O námět a režii se stará Tomáš Jančo, scenáristicky se na příběhu podílejí Dominika Udvorková a Gabriela Alexová.
zdroj: STVR