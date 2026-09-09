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Skupina Prima posiluje obchodní tým. Přichází Martin Králík

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima posiluje oblast strategického obchodu. Na pozici Director of Strategic Sales přichází Martin Králík, který se zaměří na rozvoj klíčových obchodních vztahů, multimediálních projektů a nových obchodních příležitostí napříč portfoliem Media Clubu.

Martin Králík bude zodpovědný zejména za dlouhodobou spolupráci s významnými obchodními partnery, vyjednávání strategických multimediálních kontraktů a další rozvoj prodeje multimediálních produktů. Součástí jeho agendy bude také hledání nových obchodních příležitostí, vedení významných obchodních projektů a spolupráce na dalším rozvoji obchodní politiky Media Clubu.

Martin Králík (foto: FTV Prima)
▲ Martin Králík (foto: FTV Prima)

Media Club dnes nabízí klientům široké multimediální portfolio, a proto chceme ještě více využívat jeho potenciál napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím. Martinovým úkolem bude dále rozvíjet strategické vztahy s našimi nejvýznamnějšími partnery a hledat nové obchodní příležitosti napříč celým portfoliem. Věřím, že jeho zkušenosti a obchodní přístup budou pro další rozvoj Media Clubu významným přínosem,“ říká Lukáš Kubát, generální ředitel skupiny Prima.

Těším se, že budu součástí skupiny Prima právě v době, kdy se stále více otevírá prostor pro propojování jednotlivých mediatypů a služeb. Media Club je na českém trhu unikátní šíří svého portfolia napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím, a právě v synergii těchto oblastí vidím velký obchodní potenciál. Chci své zkušenosti využít k tomu, abychom klientům dokázali nabízet řešení, která propojí jednotlivé mediatypy a přinesou jim ještě větší hodnotu,“ říká Martin Králík, nový Director of Strategic Sales.

Po dlouholetém působení v Media Clubu společnost opouští obchodní ředitel televizní divize Ladislav Dianiška.

Láďovi Dianiškovi bych chtěl poděkovat za dlouholetou práci pro Media Club a významný podíl na jeho rozvoji. Během jeho působení se Media Club výrazně rozrostl a stal se jedním z nejvýznamnějších mediálních zastupitelství na českém trhu. Děkuji mu za jeho nasazení, zkušenosti a vše, co pro Media Club odvedl, a přeji mu mnoho úspěchů,“ dodává Lukáš Kubát.

Martin Králík se v médiích pohybuje již téměř 30 let. Většinu svého profesního života strávil v mediálních agenturách. Působil mimo jiné jako CEO agentury MediaCom, která v té době byla největší síťovou agenturou na trhu, a stál také u vzniku agentury Mindsquared. Poslední dva roky budoval ve start-upu TIVIO obchodní propozici pro portfolio connected TV kanálů napříč třemi zeměmi.

zdroj: FTV Prima

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