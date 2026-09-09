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Kancelář Rady pro mediální služby má novou ředitelku

DNES! | redakce | tisk | názory

Rada pro mediální služby dnes vyslechla kandidáty na post ředitele rady. S počtem 6 hlasů ve volbě uspěla Dominika Moravcová, která profesně působí jako proděkanka pro zahraniční vztahy Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě.

"Vážím si radou projevené důvěry a velmi se těším, jak společně přispějeme k vytvoření bezpečného mediálního prostředí na Slovensku," konstatovala po zvolení Dominika Moravcová.

"Rada k volbě přistoupila po rozsáhlé diskusi. Podporu vyjádřila člověku z externího prostředí se zajímavými znalostmi a zkušenostmi z oblasti práva. Předpokládám, že kancelář pod novým vedením se bude věnovat dalším tématům, která její činnost více přiblíží veřejnosti," zdůraznil předseda Rady pro mediální služby Michal Dzurjanin.

O pozici ředitele kanceláře Rady pro mediální služby se ucházeli dva kandidáti, druhým byl dosud pověřen ředitel a vedoucí právního odboru rady Ivan Tarabčák.

zdroj: RpMS

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